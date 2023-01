Mauro Icardi aclaró por qué borró las publicaciones en las que desmintió la infidelidad de Wanda Nara: "Inventan que me arrepentí"

En las últimas horas salió a la luz un rumor que aseguraba que Wanda Nara le habría sido infiel a Mauro Icardi. El futbolista se hizo eco de esta situación e hizo un descargo en las historias de su cuenta oficial de Instagram desmintiendo rotundamente dicha información que brindó un periodista español.

Sin embargo, luego de ver que sus declaraciones se hicieron virales, Mauro Icardi decidió eliminar los posteos que hizo en torno a este tema. Aunque cabe destacar que lejos de arrepentirse de haber contado su verdad, lo hizo por otro motivo que él mismo explicó.

Mauro y Wanda.

"Borré las historias porque ya las levantaron de todos lados y para no seguir haciéndole publicidad a los Papparachis. Porque seguramente ahora inventan que me arrepentí", expresó el jugador del Galatasaray.

De esa forma, Icardi aclaró que mantiene todo lo que escribió en su descargo y dejó en evidencia que sigue molesto con Jordi Martí, el periodista que en diálogo con Intrusos contó esta version del supuesto engaño de Wanda Nara.

La publicación de Mauro Icardi.

El descargo de Mauro Icardi en el que contó toda la verdad sobre la supuesta infidelidad de Wanda Nara

"Te voy a ahorrar el chimento así tenés tiempo para otra cosa. Solo avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no paraba de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados), desde hace rato. También tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados porque mi propia mujer me los mandó.. Solo te voy a publicar mi puesta en contacto anoche con esta chica y aclararte que no tuve ninguna pelea con Wanda porque estuvimos hasta las 6 am de Turquía hablando por videollamada y organizando la vuelta de nuestros hijos", escribió Mauro.

Como si eso fuera poco, agregó: "También te voy a aclarar que Wanda no usa mi tarjeta para nada porque sacó las propias de una cuenta que tenemos en Argentina, Como tercero y último de mi ambiente nadie te contactará y si sucede te autorizo a publicar pruebas pero que sean un poquito mejores que las que tenés para tratarme de mentiroso y todo lo que das por hecho".