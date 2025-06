Mauro Icardi confirmó que Wanda Nara le sacó 7 millones de euros y mostró las pruebas

Mauro Icardi y Wanda Nara continúan en pie de guerra. Luego de que la empresaria cosmética se mostrara furiosa con la China Suárez por "arruinar otra revinculación", el futbolista defendió a su pareja y apuntó fuerte contra la madre de sus pequeñas. En medio de la disputa por la tenencia y manutención de Isabella y Francesca, además, reveló que la modelo le habría "robado" una importante suma de dinero, que "ya fue denunciada".

Mauro Icardi y Wanda Nara

Mauro Icardi confirmó que Wanda Nara le sacó siete millones de dólares y mostró las pruebas

La guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara parece no tener fin. La expareja volvió a protagonizar un fuerte ida y vuelta en las redes sociales luego de que la Justicia permitiera el reencuentro entre el jugador del Galatasaray y sus hijas, Isabella y Francesca.

Desde su mansión de Italia con vista al lago Di Como, la conductora reveló que la China Suárez hizo llorar a sus pequeñas y aseguró furiosa: "Otra revinculación que esta zorra arruina". Fiel a su estilo, Mauro no se quedó callado y le contestó a través de filosos posteos en sus historias de Instagram.

En medio del revuelo que generó la pelea entre ellos, el jugador redobló la apuesta y afirmó que la modelo "le robó 7 millones de euros". Para respalda esta fuerte acusación, publicó una captura de los datos bancarios de su exesposa y contó que el hecho ya fue denunciado en la Justicia italiana. "Por acá paseando y mirando mi teléfono encontré otra pruebita. Obviamente está denunciado en Italia el robo de 7 millones transferidos a su cuenta personal”, escribió en su red social.

Mauro Icardi mostró la captura de la transferencia que se hizo Wanda Nara a su cuenta personal.

Además, Mauro Icardi se preguntó: “¿Será que como sabe que tengo pruebas de todo pidió en la Justicia que me saquen el teléfono? (Igual ya me lo devolvieron, no le sirvió de nada). ¿Habrá aprendido a estafar como su supuesto ‘abogado’? Cuidado con los allanamientos".

De esta manera, tras un viernes cargado de tensión entre la expareja, Mauro Icardi confirmó que Wanda Nara le sacó siete millones de euros y mostró las pruebas. Ahora resta saber si la conductora responderá a esta grave acusación en su contra y si la causa avanza más allá del habitual ruido mediático.

B.C