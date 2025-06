Barby Franco y Sarah Burlando se muestran como la madre e hija más compinches del medio. A meses de la llegada de los dos años de su hija, la modelo compartió un tierno video de los primeros meses de vida de su hija y enterneció a sus seguidores.

En las imágenes se ve a Sarah disfrutando de un momento padre e hija con Fernando Burlando y que Barby retrató para recordar con el paso del tiempo.

Barby Franco, Fernando y Sarah Burlando

Una Sarah Burlando bebé hace estallar a su papá y su mamá: Barby Franco comparte el recuerdo más emotivo y divertido

Barby Franco comparte todas las aventuras de Sarah Burlando en su cuenta de Instagram y no dudó en recordar un tierno video de su hija a poco de cumplir un año. La relación entre madre e hija siempre fue muy cercana, pero el video que posteó en sus historias deja ver que el vínculo entre Sarah y Fernando también es muy especial.

“Dios, lo que eras mi bebé soñada”, escribió la influencer en sus stories y adjuntó la publicación que contenía el dulce video donde se ve a su hija con su padre.

“Simplemente un papel. No me falten nunca”, inició Barby y agregó una tierna dedicatoria a su hija: “Sarah, sos el mejor regalo que me dio la vida y te voy a presumir siempre, aunque en la adolescencia me mates”.

En la imagen se ve a una Sarah de casi un año sentada en el regazo de Fernando Burlando, su padre. Mientras el abogado juega con dos servilletas de papel, la niña estalla de risa y lanza dulces carcajadas. De fondo, se escucha a una madre orgullosa de su primera hija.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar y llenaron de elogios la crianza de la pareja, quien por años buscó convertirse en padres y terminaron por lograrlo, siendo la primera hija de Barby y la tercera del letrado.

“Siempre hay alegría en esa niña”, “Es el mejor remedio para el bajón está bebé y su risa” y “Felicidades por tan linda familia”, fueron algunos de los mensajes que los seguidores de la modelo dejaron en el posteo, meses antes de que la niña cumpliera su primer año.

Barby Franco y Sarah Burlando hoy se muestran disfrutando de todo tipo de aventuras y compartiendo muchos momentos juntas. Además, la modelo también refleja en sus posteos el amor padre e hija entre su primera niña y Fernando Burlando.

MVB