El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa en aumento, principalmente desde que el futbolista viajó a Turquía con la China Suárez, su actual pareja, y los hijos de ella. Frente a esto y las fallidas revinculaciones del jugador con sus hijas, Francesca e Isabella, quien no pasó desapercibida para la conductora fue la actriz.

A través de su cuenta de Instagram, la mayor de las Nara habló de la revinculación de su exmarido con sus hijas y apuntó directamente contra la China, refiriendo que la actriz es la culpable de que el vínculo entre el santafesino y las menores no se retome de la manera adecuada.

"Otra revinculación que esta zorra arruina", Wanda Nara destrozó a la China Suárez

Después de un escandaloso intento de revinculación entre Mauro Icardi y sus hijas, en el que estuvo involucrada la China Suárez, Wanda Nara no perdonó y esta vez disparó directamente contra la pareja de su exmarido.

Con un fuerte descargo en redes, la mediática dejó ver que hubo un nuevo intento de acercamiento entre Francesca e Isabella con su padre, pero la China habría impedido que esto ocurriera. De hecho, Karina Iavícoli, en Intrusos, contó que “finalmente hay un dictamen, que acaba de salir del Ministerio Público Tutelar, que autoriza a Mauro Icardi a llevarse a sus hijas y estar con él hoy todo el día".

“Otra revinculación que esta zorra hija de p*uta arruina”, expresó Wanda a través de una story en su cuenta de Instagram y recordó al momento en que descubrió la infidelidad de Mauro con la China, allá por el 2021.

Según contó Fefe Bongiorno en Twitter, Wanda continúa en Milán y aceptó que Mauro pudiera ver a sus hijas "en su departamento, para que no tengan que hacerlo en público". Sin embargo, "el problema es que Icardi cayó con la China y no solo eso está prohibido por la Justicia, sino que una de las nenas no quería estar con ella, sino solo con el padre". "Habría terminado llorando y ahí se picó todo", finalizó el panelista de LAM.

El descargo de Wanda Nara contra la China Suárez

No solo insultó duramente a la actriz, sino que le aseguró que "cada lágrima de mis hijas las vas a pagar, hija de p*ta!!!!". "Después de dos meses logramos que el papá pueda ver a sus hijas y, ¿vas al colegio? Haces que mi hija más chiquita no puede merendar con su papá. Mala persona!!!", continuó.

Wanda Nara estalló de furia por las lágrimas que sus dos hijas, pero sobretodo Isabella, habrían derramado al ver que Mauro llegó a buscarlas al colegio con su actual pareja. Esto vuelve a complicar la situación entre el jugador y las niñas, ya que la Justicia fue clara cuando se expresó sobre cómo debían darse los encuentros.

Wanda Nara contra la China Suárez

Sin ningún tipo de tapujos, y después de confirmar que sus hijas no volverían a vivir a Turquía con su padre, usó sus redes para disparar contra la madre de Rufina, Magnolia y Amancio por intervenir en los encuentros entre padre e hijas y evitar que el intento de revinculación se lleve a cabo.

Si bien la actriz aún no se expresó en su cuenta, y tampoco lo hizo del jugador del Galatasaray, será cuestión de tiempo para que vuelvan a cruzarse de manera digital.

Desde el último encuentro, fallido, entre Mauro y sus hijas, la China quedó en el ojo de la tormenta, ya que los requisitos de la Justicia eran que no hubiera terceros involucrados y, sin embargo, la actriz, sus hijos y amigos de la pareja estuvieron presentes en el momento que debía ser de Icardi con Francesca e Isabella.

Con la situación pasada y los problemas que hubo, desde allí, para que las niñas pudieran volver a comunicarse con su padre, Wanda Nara no solo destrozó a Mauro Icardi en LAM sino que atacó directamente a la China Suárez, acusandola de evitar que sus hijas vuelvan a reencontrarse con su padre e intenten recuperar el vínculo que han tenido en un pasado.

MVB