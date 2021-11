Mauro Icardi dio la cara y confirmó su romance con la China Suárez

Ayer Yanina Latorre dio detalles precisos del Wandagate tras recibir información de un petisero que le contó que Mauro Icardi se encontró con la China Suárez en un famoso hotel parisino y que Jakob Von Plessen fue cómplice. El fue quien lo llevó y terminó durmiendo en un auto ya que no podía volver solo a la casa familiar. Hoy la angelita contó que Wanda Nara y el jugador la llamaron por teléfono.

"Icardi quería saber quién era el petisero que me pasaba la información y Wanda me pidió que hable con él porque Icardi le reprochaba que ella me bocinaba todo. Yo le dije desde un principio, 'vos sos un atrevido, lo que haga esta mujer vos lo aceptas y vas para adelante", comenzó contando Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana.

"Les mostré los mensajes que me había escrito. Ahora están en el peor momento posible. Yo le dije que no le iba a pasar el nombre del petisero. Y ahí Mauro no paró de revelar todo. Que fue él quien alquiló la habitación del hotel a nombre de Facundo Llorente, un polista que ni siquiera estaba en París. El quiere seguir con el matrimonio. Me dijo también que es verdad que se encontró con la China Suárez en el hotel, que le regaló la remera rosa pero que no pasó nada entre ellos, que se quedó un rato con ella en el hotel y se fue", siguió.

Luego entre las angelitas especularon es verdad que no tuvieron sexo, y Marian Brey dijo: "Chicas el sexo no es sólo penetración, atentas". A lo que Yanina le dijo: "Bueno yo cuento lo que me dijo él si se le paró o no, si tenía fiebre o no qué sé yo. La cosa es que él cree que la China está ventilando cosas para vengarse y que no sabe de dónde sale toda la información", cerró Yanina.