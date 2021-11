Señalan a la China Suárez de haber dejado rastros tras su encuentro con Mauro Icardi en el hotel de París.

Hace unos días trascendió que entre Mauro Icardi y la China Suárez hubo más que mensajes de texto, sino que ambos se habían encontrado en un lujoso hotel de París.

Luego de esto, algunos periodistas comenzaron a hilar fino y descubrieron que la actriz se habría sacado una foto en el estadio del PSG, al que había ido a ver a Mauro, y otra directamente en el hotel, informa eltrecetv.com

Pero para despistar a todos cuando publicó esta última imagen colocó a modo de ubicación que se encontraba en Madrid y no es París.

Luego de ver las provocadoras pistas que dejó la China en su Instagram, Yanina Latorre dijo picantísima: "Lo del hotel es verdad. La China dejó rastros, ¿ya vieron lo zorra que es? Eso es lastimar a la otra. Es lastimar a alguien que no lo merece", y finalizó: "No creo que Icardi haya puesto la tarjeta porque la maneja Wanda. Lo podés pagar en efectivo".

Mauro Icardi y la China Suárez: revelan qué habría sucedido la noche del encuentro

El triangulo amoroso que nació hace semanas entre Mauro Icardi, la China Suárez y Wanda Nara, denominado Wandagate, sigue dando todos los días de que hablar y van surgiendo nuevas informaciones. Ahora en LAM, Yanina Latorre contó que cheteó con un petisero quien sería uno de los encubridores del jugador y él le contó toda la verdad de lo que pasó entre el delantero del PSG y la actriz.

"Hace unos días vengo hablando con un petisero que estuvo de alguna forma encubriendo a Icardi y me contó que cuando se encontraron en el lujoso hotel de París, la China y Mauro sólo se llegaron a dar un apasionado beso ya que él estaba con unas líneas de fiebre y no quería contagiarla de nada", reveló la esposa de Diego Fernando Latorre.

"Repito, está es información que me llega, no sé si Wanda está al tanto de esto pero el petisero me asegura que se encontraron se besaron y él después se terminó yendo porque tenía fiebre", sentenció Yanina.

Mauro Icardi y la China Suárez: revelan qué habría sucedido la noche del encuentro.



