Mauro Icardi le pasó factura a Wanda Nara e involucró a Maxi López

Mauro Icardi, el delantero del PSG le recriminó a Wanda Nara no haber tenido el mismo apoyo que él le dio en su momento con Maxi López, el padre de sus hijos mayores.

La información la reveló Evelyn von Brocke en Intrusos, donde dio detalles de la conversación que el jugador tuvo con la empresaria. “Yo le recomendaría al señor Icardi que deje de hablar delante de cualquiera. Que no esté el jardinero, que no haya nadie al lado de él, que no haya un amigo cerca, que no haga comentarios en la concentración. ¡Que cierre el pico!”, arrancó la panelista.

“El fin de semana hubo discusión y pase de factura de Icardi hacía Wanda donde le dijo ‘dejate de jorobar. Yo te banqué con Maxi López en todo el escándalo y ahí estuve firme. Me banqué mentir por vos y vos no me estás bancando en esta’”, agregó Von Brocke.

“Pensé que éramos una sociedad anónima en lo económico, pensé que éramos una sociedad anónima en la vida y esto está fallando". Está enojadísimo porque Wanda no lo banca en esta situación y no hacen un bloque”, cerró Evelyn.

Wanda Nara y Mauro Icardi generaron desconcierto entre sus seguidores después de mostrarse juntos en Milán tras los rumores de separación definitiva.

El deportista viajó a esa ciudad junto a sus dos hijas y retomó su actividad en redes sociales donde dedicó mensajes de amor a su mujer. Pero lo cierto es que, según información que trascendió en las últimas horas, no todo está dicho entre el futbolista del PSG y la empresaria.

Tal como informó Pronto, un testigo en Milán confirmó que Wanda Nara y Mauro Icardi mantuvieron una picante discusión en un lujoso restaurante. “’Lo vas a volver a hacer’, le habría dicho Wanda a su marido en esa cena.

"‘Te juro que no’", fue la promesa de Mauro Icardi. "‘Lo vas a volver a hacer’”, le reiteró ella.

