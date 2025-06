Mauro Icardi retrasa su regreso a Turquía para reencontrarse con sus hijas: "Está muy cerca"

Mauro Icardi alteró su calendario profesional con una determinación firme: permanecer en Argentina para dar un paso crucial en su vínculo con sus hijas menores. El detrás de escena revela tensiones familiares y decisiones judiciales que aún no encuentran resolución final y terminaron retrasando su regreso a Turquía.

Mauro Icardi alargó su estadía en Argentina para verse con sus hijas

En las últimas horas se conoció que Mauro Icardi decidió posponer su retorno al fútbol en Turquía, enfocado en un deseo mucho más íntimo: volver a ver a sus hijas, Francesca e Isabella. La medida se da en medio de un escenario legal tan delicado como personal, que lo mantiene aún en Buenos Aires.

En una noticia de último momento confirmada por el periodista Gustavo Méndez, el delantero decidido postergar su regreso, previsto inicialmente para el 4 de julio, con el objetivo de reencontrarse con sus hijas menores, Francesca e Isabella. Según trascendió, presentó un escrito ante la Justicia argentina solicitando poder ver a sus hijas antes de retomar sus compromisos profesionales con el club Galatasaray.

En el documento, Mauro Icardi expresó su preocupación por la posibilidad de no volver a ver a las niñas si parte hacia Estambul sin haber concretado un encuentro previo. “Señor juez, se me acaba el tiempo. Estoy a punto de irme a Turquía, o las veo ahora o no las veo más”, habría manifestado.

El conflicto entre el deportista y Wanda Nara se intensificó en las últimas semanas, luego de que el futbolista solicitara una medida cautelar para impedir que las menores salieran de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin su autorización. Esta petición surgió tras un viaje de la empresaria con las niñas a Jujuy, lo que generó inquietud en el entorno legal del jugador respecto a una posible sustracción internacional.

En medio de este escenario, Yanina Latorre publicó en sus redes sociales una medida que le permite a Mauro Icardi pasar días con sus hijas. La medida se enmarca en un acuerdo judicial recientemente comunicado, que le permitirá compartir siete días con las niñas en su domicilio, tras retirarlas del edificio Chateau Libertador.

Durante este período, el jugador podrá convivir con sus hijas en un entorno supervisado y con un esquema de integración progresiva que contempla la participación de la China Suárez y los hijos de ella. “Todo ello, en un esquema de integración que el Ministerio Público Tutelar diseñará y trabajará conjuntamente con el padre y las niñas”, estableció. El acuerdo establece que el 4 de julio, fecha originalmente prevista para el regreso del futbolista a Estambul, él deberá llevar nuevamente a las niñas a su casa.

En este nuevo escenario, Mauro Icardi permanece en Buenos Aires cumpliendo con el esquema de integración establecido por el Ministerio Público Tutelar. Durante siete días, compartirá tiempo con sus hijas menores en su domicilio, con la posibilidad de incorporar progresivamente al entorno familiar a Eugenia Suárez y sus hijos.

