Después de los rumores que vinculaban a la China Suárez con Mauro Icardi y todas las fotos que daban señales de un posible romance entre el futbolista y la actriz, el ex de Wanda Nara finalmente confirmó su relación, y lo hizo, nada más ni nada menos, que con fotos de su novia abrazada a sus hijas, Francesca e Isabella.

De esta forma, tras semanas de enviar señales a sus seguidores, entre medidas judiciales, chats filtrados y la separación de la empresaria con L-Gante, Icardi anunció su nuevo amorío con la China y aprovechó para lanzar un comunicado contra Wanda, en el que detalló cosas de su relación con la actriz y el vínculo de la misma con sus hijas.

La foto con la que Mauro Icardi confirmó su romance con la China Suárez.

Mauro Icardi contó cómo es la relación entre su nueva novia, la China Suárez, y sus hijas

En este sentido, el pasado miércoles 8 de enero, después de que Mauro Icardi confirmó su romance con una serie de fotos tiernas entre la China Suárez, Isabella, Francesca, Amancio y Magnolia, la familia ensamblada quiso mostrar que está más feliz que nunca. Al mismo tiempo, el futbolista aprovechó para compartir en sus redes una especie de comunicado y dar su versión de los hechos en la polémica que atraviesa contra Wanda Nara, que involucra medidas judiciales, chats filtrados, rupturas y acusaciones públicas.

La China Suárez con Francesca e Isabella.

“Como todos saben, no es mi estilo ventilar nada con respecto a mis hijas como venimos respetando por pedido de un juez y un defensor de menores, pero me veo obligado a responder ante todas las mentiras crueles que la madre de mis hijas ejerce, para no dar por cierto con mi silencio sus perversas falsedades”, comenzó escribiendo Icardi, para negar todo lo dicho por Wanda hasta el momento.

Más adelante, contó que mientras su exesposa “intentaba manipular a sus hijas”, Francesca e Isabella estaban “felices, viviendo en un ambiente familiar, divertido, con niños de su edad donde nunca hubo ningún tipo de comentario malicioso o despectivo hacia su madre”, haciendo una clara referencia a la relación entre los hijos de la actriz y las hijas de Wanda.

"Mis hijas siempre supieron que Eugenia era 'La China'", el comunicado de Mauro Icardi.

Sobre esta línea, más al final del comunicado, dio lugar a su relación con la ex de Vicuña sin ocultar su nombre. “El colmo de todo esto es que mis hijas siempre supieron que Eugenia era “La China”. Asimismo, la buscaban en Youtube y en Spotify para escuchar sus canciones de las cuales se hicieron fans y tengo pruebas de ello, las cuales elijo hoy preservar por la integridad de mis hijas”, escribió sobre el aparente cariño que le tendrían Francesca e Isabella a la a su nueva novia

De esta manera, tras largas semanas de rumores, especulaciones y declaraciones por el lado de la empresaria, Icardi decidió hablar y confirmar su romance, asegurando también el buen vínculo entre la China y sus hijas, que posaron abrazadas, andando en patines y sonriendo junto a Amancio y Magnolia en la casa que el delantero compró recientemente en Nordelta.

La China Suárez junto a Francesca, Isabella, Amancio y Magnolia.

En este sentido, conociendo la creciente polémica, a la que siempre se le añade un nuevo capítulo, podríamos esperar una posible respuesta por el lado de Wanda Nara, o probablemente algún nuevo rumor en los próximos días, ya que desde el famoso “Wandagate”, que parecía haber concluido en el año 2021, este conflicto no deja de aumentar.

VFT