La batalla mediática y judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara parece no tener fin, y cada nuevo capítulo es más explosivo que el anterior. Ahora, después de confirmar su romance con la China Suárez, el futbolista vuelve a ser el centro de atención, pero no por su pareja, sino por las imágenes filtradas donde se lo ve con armas practicando una actividad violenta y repudiada por los usuarios.

La actriz, vinculada al conflicto desde sus inicios, continúa siendo una figura clave en esta historia. Así, hace pocos días, la relación entre Suárez e Icardi se ubicó en el centro cuando el delantero compartió imágenes de sus hijas abrazadas a la actriz con una polémica frase: “El amor siempre vence al odio”. Este gesto, lejos de calmar las aguas, encendió aún más la disputa entre los protagonistas.

La historia con la que Mauro Icardi confirmó su romance con Wanda Nara.

En el medio de la polémica judicial con Wanda Nara, se viralizaron fotos de Mauro Icardi armado

Sin embargo, el punto de inflexión llegó cuando el periodista Pampa Mónaco difundió material comprometedor a través de sus redes sociales. En su cuenta de Twitter, Mónaco escribió: “Lo más impactante que vas a ver sobre el caso Wanda-Icardi. Estas imágenes pueden tener consecuencias legales para Mauro. ¿Lo tenían como cazador?”.

Entre los documentos difundidos, hay videos que no solo muestran a Icardi con armas, sino que también involucran a una de sus hijas en la actividad. Esto último generó un fuerte repudio, ya que se cuestiona la exposición de una menor de edad en situaciones inapropiadas. Según trascendió, estas grabaciones habrían sido presentadas por Wanda Nara como prueba en la causa judicial que enfrenta a la expareja.

El contenido difundido por Mónaco impactó a los usuarios de las redes que se cruzaron con los videos de Icardi matando animales y divirtiéndose con ellos. De hecho, en uno de los videos, se observa una escena que muchos consideran inadecuada y alarmante, especialmente en el contexto de un proceso judicial por la custodia de los hijos de la pareja.

Por su parte, la China no emitió ningún comentario al respecto, pero los seguidores de esta polémica estarían esperando la opinión de la actriz, sobre todo por su reconocido cariño y amor por los animales, un sentimiento que choca de manera impactante con la actividad violenta que le gusta ejercer a Mauro Icardi.

La historia de la China Suárez en defensa de los animales.

No obstante, Ángel de Brito no se quedó atrás y compartió una imagen donde se la ve a Wanda con un arma, aparentemente realizando la misma actividad de caza que su expareja. “Ella también”, escribió el conductor de LAM, dejando ver que la caza podría haber sido una actividad ejercida durante los días de familia unida.

La foto que compartió Ángel de Brito.

De todas formas, la tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue creciendo y no hay señales de una pronta resolución. Además, con nuevas pruebas y documentos presentados en la justicia, queda claro que este conflicto entre los papás de Isabella y Francesca está cada día más lejos de terminar.

VFT