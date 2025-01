Tras blanquear su romance con la China Suárez, Mauro Icardi lanzó un comunicado contra Wanda Nara:“Ella decidió romper la familia"

El miércoles por la noche, las especulaciones se convirtieron en una realidad al momento que Mauro Icardi publicó en su cuenta de Instagram una serie de imágenes que mostraban a la China Suárez compartiendo diversos momentos con él y sus hijas, Francesca e Isabella. De esta forma, el jugador del Galatasaray confirmó su romance con la actriz. Pero no conforme, lanzó un comunicado en el que apuntó contra Wanda Nara cuestionando su papel como madre.

El comunicado de Mauro Icardi contra Wanda Nara

"El amor vence al odio", determinó Mauro Icardi al momento de compartir en sus redes sociales una serie de imágenes en las que mostró a la China Suárez en un ambiente familiar junto a sus dos hijos, sumadas a las dos de él, Isabella y Francesca. Así, el miércoles por la noche, lo que era un secreto a voces se convirtió en una confirmación: nació un nuevo romance.

No obstante, en medio de su alegría por este nuevo camino en el amor que comienza, Mauro Icardi no se olvidó de Wanda Nara y horas más tarde lanzó un comunicado, por el mismo medio. “Me veo obligado a responder ante todas las mentiras crueles que la madre de mis hijas ejerce, para no dar por cierto con mi silencio sus perversas falsedades”, introdujo y realizó un punteo sobre las diversas situaciones que atravesó desde su llegada a la Argentina, en noviembre pasado.

"¿Hasta cuando queremos creer y vivir en la mentira", se preguntó el jugador. Acto seguido, inidcó que tras su llegada al país lo excluyeron de su "propio" departamento por una falta denuncia de violencia. “Me excluyeron a la madrugada de un sábado de Santa Bárbara a horas de operarme de mi lesión de rodilla con otra falsa denuncia de violencia y tenencia de armas, dando resultado negativo el allanamiento... no tenía armas, no violenté a nadie y estaba durmiendo solo”, detalló.

Sin dar nombres propios, Mauro contó que no se cumplieron con las determinaciones pautadas respecto al cuidado de sus hijas, teniendo un retraso de entrega de las menores de cuatro días y argumentó que esto sucedió porque la "madre" estaba de viaje con el "novio" por Europa. E indicó sobre esa relación: "Confirmaron en un vivo que tenían una relación desde hacía tres años, mientras estaba casada conmigo y me juraba a mí y a sus hijas que era “un amigo” (Pero sigue culpando a otras personas, qué hipocresía, ¿no?”.



Noticia en desarrollo