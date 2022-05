Mauro Icardi reveló un dato desconocido sobre su casamiento con Wanda Nara

Mauro Icardi dio a conocer un dato sobre su casamiento con Wanda Nara que hasta el día de hoy se creía diferente.

Todo comenzó cuando la empresaria abrió la posibilidad de hacerle preguntas a través de las Historias de Instagram. Uno de sus seguidores le comentó que quería casarse con ella y Wanda Nara respondió: "¿Por qué ven en mí casamiento? jajajaja. Tengo muchos así. Dos matrimonios por iglesia y civil. Creo que pasé más tiempo de mi vida casada que soltera. Y mis anteriores novios me dieron anillo también. Qué fuerte".

Luego de esta revelación de Wanda Nara, Mauro Icardi realizó una gran revelación: fue la mamá de sus hijas quien le propuso casamiento a él. Y no al revés como se creía. "¡Qué orgullo el mío que soy el único al que le pediste vos casamiento!". Hasta el momento, siempre se creyó que la propuesta había venido del futbolista cuando le regaló unos anillos de Bvlgari.

Wanda Nara y Mauro Icardi se casaron en mayo de 2014 en el Palacio Sans Souci en Victoria, y ocho meses después se convirtieron en padres de Francesca, y más tarde de Isabella.

Mauro Icardi y Wanda Nara con sus hijas.

El gesto de Mauro Icardi que enamora a Wanda Nara

Wanda Nara suele compartir muchos momentos de su vida. La mayoría de ellos incluye a sus hijos. Por eso en la tarde de este jueves, la empresaria publicó un video en sus Historias de Instagram donde se ve a la más pequeña de las niñas Icardi, Isabella junto a su papá Mauro Icardi en la intimidad de su casa.

"Esto me puede. Me enamora. Me da ternura", escribió Wanda Nara en el video. Allí se los veía a padre e hija haciendo la tarea. Mauro Icardi le explicaba a Isabella Icardi cómo hacer unas letras. Luego, Wanda Nara señaló: "Mis bebitos", claramente emocionada por la situación que estaba viendo.