Maxi se sinceró luego de su salida de Gran Hermano: "Me encantaría que gane Nachito"

Maxi Guidici fue el último eliminado de Gran Hermano y tras su salida de la casa no deja de sorprenderse por el cariño de la gente y las repercusiones que tuvo su estadía en la casa más famosa del país.

En diálogo con Revista Caras, Maxi Guidici se sinceró sobre qué es lo que espera que ocurra de ahora en adelante, su amor por Juliana y reveló quién considera que es el mejor jugador del reality de convivencia de Telefe.

Maxi Guidici.

¿Por qué decidiste entrar a Gran Hermano?

Maxi: -Entré a Gran Hermano porque era un sueño y un desafío personal. Buscando nuevas oportunidades, nuevas formas de vida que sean más divertidas

¿Volverías a entrar a la casa?

Maxi: -La verdad que no, no volvería a la casa. Creo que cumplí a un 100% mi desafío adentro de la casa y nunca tuve en la cabeza la idea de que sea hasta el final o como ganador. Para mí ya gané, sobre todo con el cariño de la gente.

¿Qué te gustaría hacer ahora?

Maxi: -Me gustaría trabajar en el teatro, es algo que me atrapa mucho. Haciendo stand up o todo lo que pueda ser entretenimiento y que divierta, sentir que puedo dar alegría a la gente y que me devuelvan esa energía linda es lo que más me llenaría el alma.

¿Cómo te imaginás tu futuro?

Maxi: -Con todo lo que estoy viviendo, lo que sea que salga, me lo imagino muy divertido, muy entretenido, algo que realmente me guste. Todas las posibilidades que veo me encantan.

Maxi habló de su relación con Juliana

¿Quién es Juliana para vos?

Maxi: -La verdad que Tini para mi fue un flash, estoy super enamorado, creo que es el gran amor de mi vida.

¿Qué es lo que te enamora de ella?

Maxi: -Me enamoré de...creo que su mirada fue lo primero, las conversaciones más cercanas fueron lo que más me impactó y me atrapó, pero en sí, todo... su forma de ser y ella en general.

Maxi y Juliana.

Maxi reveló cuál es su jugador favorito dentro de la casa de Gran Hermano

¿Quién es el mejor jugador de la casa?

Maxi: -El mejor jugador de la casa, para mí, es Nachito. Me encantaría que gane él.

Nacho y Maxi disfrazados.

D.V.