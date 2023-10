Máximo Menem Bolocco, hijo de Carlos Saul Menem y Cecilia Bolocco, tomó una decisión definitiva respecto a su futuro laboral y hacerle caso a su corazón y perseguir una de sus pasiones. Hace unos meses atrás, el joven de 19 años se encontraba enfocado estudiando Negocios Internacionales en la Universidad de los Andes, en Chile.

Sin embargo, en la segunda mitad del año, cambió radicalmente de carrera, para elegir Arquitectura en la Universidad del desarrollo. Está alteración no es del todo sorpresiva, ya que en diálogo con el medio Página 7, reveló: “La verdad es que me gusta mucho la moda, el diseño, la arquitectura. Todo el mundo artístico me encanta, y no lo descarto”, confesó.

Máximo Menem Bolocco

A qué cargo importante se postuló´Máximo Menem Bolocco

Dicho y hecho, Máximo parece haber encontrado su verdadero camino, ya que ahora se animó por a dar sus primeros pasos en la política estudiantil, al postularse en un cargo importante. De hecho, el joven ya lo lleva en la sangre, por el hijo del fallecido expresidente.

A partir de redes sociales, la cuenta Proyectarq 2024, dio a conocer la postulación del hijo de Cecilia Bolocco: "Máximo Menem: secretario general", acompañada por una fotografía de él en blanco y negro y aclara que es estudiante de primer año: "¡Hola! Soy Máximo Menem y me estoy postulando como Secretario General para el CARQ 2024. Me encanta hacer deporte, estar al aire libre y ayudar a quien lo necesite’’, comienza describiéndose.

El cargo al que se postuló Máximo Menem Bolocco

Finalmente, Máximo Menem Bolocco, dejó en claro las ganas de que tiene de cumplir con dicho cargo en su Universidad: ‘’Es por esto que me postulo como Secretario General, para así poder hacer un cambio en nuestra experiencia como alumnos, ayudándonos como comunidad a lograr nuestros objetivos, la vida es muy corta para perder el tiempo en cosas que no nos apasionen", concluyó, dando los motivos del cambio de su carrera.

D.M