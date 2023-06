Máximo Memen Bolocco conquista las redes sociales con su estatus de estrella en ascenso. Amado por el público y reconocido como un influyente en todos los ámbitos, este joven hijo de Cecilia Bolocco y Carlos Menem no pasa desapercibido y es invitado a numerosos eventos de prestigiosas marcas internacionales.

Recientemente, se le preguntó si consideraría adentrarse en el mundo de la moda, siguiendo los pasos de la ex Miss Universo, y explorar así su faceta de "influencer". "¿Podríamos ver a Máximo Menem como modelo en un futuro cercano?", indagó Página 7.

Máximo respondió sin titubear: "La verdad es que me apasiona mucho la moda, el diseño y la arquitectura. Todo el ámbito artístico me encanta, y no descarto la posibilidad".

Máximo Bolocco

Cuál es el presente laboral de Máximo Bolocco

Aunque actualmente se encuentra enfocado en sus estudios de Negocios Internacionales en la Universidad de los Andes, Máximo reconoce su interés por otros campos.

"Me adentré en esta carrera impulsado por el momento, y hasta ahora ha sido una experiencia increíble. Sin embargo, no estoy seguro si es mi verdadera pasión. Apenas llevo tres meses, así que quiero darme tiempo para ver cómo se desarrolla. El futuro dirá lo suyo", aseguró Máximo en una entrevista con Página 7.

Con su enfoque en los negocios y su fascinación por el arte, Máximo Memen Bolocco sigue trazando su camino y explorando las diversas posibilidades que le depara el futuro. Su carisma y su presencia en las redes sociales continúan cautivando a sus seguidores, quienes esperan ansiosos para descubrir qué nuevos horizontes conquistará este talentoso influencer en constante ascenso.