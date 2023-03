Cecilia Bolocco volvió a generar polémica con un comentario sobre el cuerpo de las mujeres: "Estar gorda está de moda"

Cecilia Bolocco volvió a lanzar un comentario desafortunado sobre el cuerpo de las mujeres y generó polémica en las redes sociales. La conductora ya había sido criticada hace unos meses por sus dichos con respecto a las tallas XXL. Sin embargo, parece que no aprendió la lección y volvió a opinar respecto al tema y las redes sociales fueron duras con ella.

Cecilia Bolocco en Instagram

El año pasado, Cecilia Bolocco comenzó un vivo en Instagram para mostrarle a sus seguidoras algunas prendas de su nueva colección de ropa. En un momento, una de sus seguidores le sugirió que agregue la talla XXL a su cápsula, pero a la blonda no le gustó la idea y les dio una recomendación polémica: "¿Necesitan más talla? Yo creo que lo que necesitan es comer menos". Luego, aclaró desde dónde venía el consejo: "Se los digo con todo mi amor".

Siguiendo con las recomendaciones peligrosas, Cecilia Bolocco amplió su lista de sugerencias. "Hagan un ayuno intermitente, alguna cosa, porque tan, tan grande no". Además, les pidió a sus seguidores hombres que participen de la conversación y den su punto de vista: "Entraditas en carne es rico porque incluso a muchos hombres les gusta, ¿no es cierto mis preciosos hombres? Cuéntenle a las chicas que a muchos de ustedes les gusta las mujeres entradas en carne, confiésenlo". Y por último, se refirió a la salud: "XXL así tan, tan, tan grande no es bueno. Entonces no es bueno, ¿ya? Es por eso que yo se los digo y porque van a tener más éxito con los muchachos".

Cecilia Bolocco mostró su colección en Instagram

Esto generó todo tipo de comentarios en su Instagram. Muchos de ellos explicando por qué no pueden bajar de peso. Por ejemplo, una internauta contó: "Tengo diabetes y problemas en las tiroides, como muy sano y aún así no bajo de peso, según tu que tendría que hacer, ¿tomar sólo agua y nada de alimentos? Y a propósito, yo no necesito la aprobación de ningún hombre para sentirme bien, tu si lo requieres parece". La polémica se instaló rápidamente en las redes y provocó un momento de reflexión para muchas personas, pero parece que a Cecilia Bolocco no, porque volvió a cometer el mismo error.

Cecilia Bolocco volvió a hacer un comentario con respecto a los cuerpos gordos

Como la vez anterior, Cecilia Bolocco, mamá de Máximo Menem, se encontraba realizando un vivo de Instagram mostrando las diferentes prendas de su nueva cápsula, cuando al momento de mostrar una bella blusa holgada, tuvo un comentario desafortunado. La conductora mostraba las diferentes formas de usarla y dijo: "Múltiples usos. Yo me voy a abrir ahí. Ah, otra cosa... engordé un poquito, pero como estar gorda está de moda, bueno no sé si eso, pero yo estoy feliz".

Por supuesto que los usuarios no le dejaron pasar el comentario y la repudiaron por sus dichos: "Pucha Cecilia Bolocco, no aprendiste nada", "¡Qué obsesión con lo gordo y lo flaco!" y "Esta señora cada vez la embarra más", fueron algunos de los comentarios que recibió la conductora luego de reflotar el episodio anterior.

NL.