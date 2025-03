La enemistad entre Yanina Latorre y Maru Botana no es nueva, pero recientemente volvió a ser tema de conversación. Durante una entrevista en el programa LAM de Ángel De Brito, la panelista reveló un dato que había quedado en el olvido: el pasado amoroso de la pastelera con un famoso chef argentino de alcance internacional.

Yanina y Maru fueron compañeras en la universidad y compartieron un grupo de amigas, pero su relación se rompió hace años. Según contó Latorre en más de una ocasión, todo terminó cuando Botana la atacó a los gritos durante un té, llegando a tildarla de “anoréxica” frente a sus amigas. Este episodio marcó el fin de su amistad, aunque ahora la pastelera reflotó el tema en una reciente entrevista, lo que llevó a Yanina a responder en el programa de De Brito.

La historia de amor entre Maru Botana con el chef

Durante la charla, Yanina recordó que, en aquel entonces, Maru no estaba en pareja con Bernardo Solá, su actual marido y padre de sus hijos. Sin embargo, cuando De Brito le preguntó con quién salía Botana en esa época, Latorre se mostró evasiva: “No, pero no voy a decir con quién salía”, afirmó.

El conductor, curioso por el dato, no dudó en mencionar un nombre: “¿Con Mallmann? ¿Con Francis Mallmann?”, preguntó directamente. Yanina, sin confirmar ni desmentir, respondió: “No sé, no sé cómo se llamaba”, dejando en claro que no daría más detalles, aunque dejó entrever que se trataba de alguien conocido. De Brito, por su parte, cerró el tema asegurando: “No, pero es conocido, no es un secreto. Salió en su momento”.

Francis Mallman.

Además, Yanina aprovechó para aclarar otro punto que la ex cocinera de Utilísima había mencionado en su entrevista. La pastelera aseguró que conoció a Latorre por el amorío que tuvo con un jugador de rugby amigo de su hermano. Por su parte, la panelista de LAM, explicó: “Eso es verdad. Él se llamaba Marcelo, ojalá alguien lo ubique, porque la verdad no lo veo hace un montón de tiempo. Pero ella dice que me conoció porque yo iba a la casa y era amiga del hermano. No, yo tenía un novio rugbier que conocía al hermano de ella, pero yo la conocí en la facultad”.

Yanina Latorre cruzó a Maru Botana por sus declaraciones

Sin embargo, la reacción de Latorre no se limitó a este episodio con De Brito. Yanina también estalló contra Maru en sus redes sociales, donde tiene más de 3,1 millones de seguidores. La panelista respondió a las declaraciones de Botana, quien aseguró que tuvo que dejar un programa radial debido a que Yanina la amenazaba. “No la quiere nadie, lo digo de verdad. Hoy subí los mensajes de las chicas de la facultad que me escriben por Instagram. Ella para mí no es consciente de la maldad que maneja”, afirmó Latorre en el panel de El Observador.

Además, y como ya es su estilo, Yanina publicó un fuerte descargo en sus historias de Instagram. “La mitómana de Maru Botana sigue obsesionada conmigo como cuando éramos chicas. Dijo que dejó de hacer un programa porque la amenacé en la radio”, escribió en un fondo negro con letras blancas, como cada vez que les presenta una nueva polémica a sus seguidores.

La filosa respuesta de Yanina Latorre a Maru Botana.

Para avivar aún más la llama del enfrentamiento, continuó: “Asumilo Maru, siempre estuve un paso adelante tuyo y no soportás. Poner cara de pelot...da, vestirte de Heidi, revolver la olla y tener 20 pibes no te hace buena gente”. Luego, volvió a reafirmar que todas las historias que contó anteriormente sobre Botana son ciertas: “No mentí en nada. Maru Botana cuando éramos jóvenes me cag... la vida por resentida. Me humilló, me destrató y le lavó la cabeza a mis amigas. Obvio, después terminó peleada con todas. No tiene amigas. Sus compañeras de colegio y de facultad la odian”, sentenció.

La conflictiva relación entre Maru Botana y Yanina Latorre se remonta a tiempos lejanos, cuando ambas eran estudiantes universitarias. Sin embargo, las declaraciones de la cocinera en una entrevista con Rulo Schijman reavivaron los rencores con la periodista.