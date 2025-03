El fuerte cruce entre Yanina Latorre y Maru Botana: "Sos una mitómana"

Maru Botana y Yanina Latorre se conocieron en su juventud estudiando en la Universidad de Belgrano. Mientras que la cocinera se volcó a la administración de empresas, la panelista se convirtió en contadora. Ambas desde aquel primer lejano acercamiento en la facultad ya sentaron las bases de su conflictiva relación. Este miércoles 12 de marzo, la angelita con sus típicas historias de Instagram estalló en contra de la pastelera por lo que dijo en su entrevista con Darian Rulo Schijman.

La mano derecha de Ángel de Brito apuntó contra la esposa de Bernardo Solá. Mediante la red de la camarita, Yanina hizo público su odio hacia la cocinera ante sus 3,1 millones de seguidores. Por el momento la ex conductora de Utilísima decidió guardar el silencio.

Yanina Latorre y Maru Botana se conocieron mientras eran estudiantes

La guerra entre Yanina Latorre y Maru Botana: qué pasó

Yanina Latorre esta tarde realizó una serie de posts en Instagram en donde explayó los motivos de su ensañamiento hacia la pastelera. Y es que esta última habría señalado que tuvo que dejar de hacer un programa radial debido a que la angelita la amenazaba.

En el panel de El Observador, Yanina en respuesta le dedicó su pluma a la madre de siete hijos. “No la quiere nadie, lo digo de verdad. Hoy subí los mensajes de las chicas de la facultad que me escriben por Instagram. Ella para mí no es consciente de la maldad que maneja”, retrató la panelista.

Previamente, desde su cuenta personal la llamó “mitómana” y explicó lo que originó la debacle esta vez. "La mitómana de Maru Botana que sigue obsesionada conmigo como cuando éramos chicas dijo que dejó de hacer un programa porque la amenacé en la radio. Asumilo Maru, siempre estuve un paso adelante tuyo y no lo soportas", comenzó su descargo Yanina.

"Poner cara de pelot..., vestirte de Heidi, revolver la olla y tener 20 pibes no te hace buena gente. No estás en la televisión porque no te quieren Maru Botana", apuntó furiosa la panelista. Luego la mediática aprovechó para dar a conocer cómo se conocieron. "Eras la hermana mala de mi novio rugbier. Conmigo no Maru Botana, que yo no soy como vos, soy honesta y buena mina, ni falsa ni zorra. No mientas sobre mí", escribió amenazante la influencer.

La respuesta de Yanina Latorre a Maru Botana

La respuesta de Yanina Latorre a Maru Botana

La conflictiva relación entre Maru Botana y Yanina Latorre se remonta a tiempos lejanos, aun cuando ambas eran estudiantes universitarias. Sin embargo, en las últimas horas tras la declaración de la cocinera en una entrevista con Rulo Schijman hicieron saltar a los rencores de la angelita.

C.G.