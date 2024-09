Maru Botana se hartó y le respondió a Jimena Monteverde, Sergio Lapegüe y Yanina Latorre: "No aguanto más"

En las últimas semanas, se reavivó una pelea retro entre las cocineras más reconocidas del país. La polémica comenzó con la palabra de Jimena Latorre en +CARAS, en el que en la entrevista con Héctor Maugeri indicó que Maru Botana habría estado detrás de la suspensión de un programa de cocina que lanzaría. Desde ese momento se reflotó la pelea y se comenzó a hablar sobre una mala relación que la cocinera tendría con distintas figuras de la televisión.

A las palabras de Monteverde se sumaron las de Coco Carreño, quien supo ser el ayudante de cocina televisivo de Botana y es amigo de Jimena, y apoyó sus palabras. Más tarde, Sergio Lapegüe fue uno de los consultados al respecto, debido a que fue compañero de conducción de Botana en Sábado en Casa. El periodista no tuvo los mejores recuerdos de aquel trabajo, que terminó por dejar. “Fue una mala experiencia, no la pasé bien y decidí irme. Esa fue la única vez que renuncié a algo. Siempre trato de mantener buena energía, y cuando eso no se da, prefiero dar un paso al costado”, explicó recientemente en diálogo con Intrusos.

Yanina Latorre se sumó a las críticas y recordó la mala relación que mantenían con la cocinera. Transcurridos los días de recibir críticas, la respuesta para todos llegó.

El descargo de Maru Botana

Este martes, Maru Botana compartió un extenso video en su cuenta de Instagram, y lejos de ser una experiencia de vida o una imperdible receta como suele ser, fue un descargo. “Estoy harta de escuchar gente hablando mal de mí. No sé si es la forma y el lugar para hacerlo, pero siento que tengo que hablar y si hasta ahora no lo hice, fue porque siento que no hay nada más lindo que decirse las cosas cara a cara”, introdujo.

Y prosiguió siendo puntual con las personas que la criticaron. Empezó por su colega: "A vos Jimena te hablo: no te conozco, en mi vida te vi la cara, no sé quién sos. Quiero que te quedes súper tranquila. Yo nunca te sacaría un trabajo. Nunca le saqué un trabajo a nadie. Yo genero trabajo, tengo más de 160 empleados. Y para la gente que no sabe, en todos los canales hay autoridades, en ese momento estaba Liliana Parodi, una súper autoridad del canal América".

En la misma línea aseguró que jamás tomaría una postura en el que dejaría sin trabajo a alguien. "A mí me duele y tengo angustia de escuchar a Jimena, a Sergio Lapegüe que se iba llorando a su casa cuando yo le dije a (Pablo) Codevila: 'Sergio quiere un programa solo, dejame que yo limpio los zócalos'. No entiendo tampoco esta mentira", aseguró al referir a las palabras que tuvo el periodista sobre su experiencia de trabajar con ella.

En los más de seis minutos que se tomó Maru para su respuesta, tuvo tiempo para hablar de Coco Carreño, a quien describió como parte de su familia y no hizo valoraciones sobre él, pero no dudó en mencionar el tipo de relación cercana que supieron tener. Luego, fue el turno de Yanina Latorre, a quien le pidió que no diga más mentiras y se limitó a hablar de ella por respeto a su hija Lolal a quien describió como "una divina Lolita y un amor".

Para finalizar, aseguró que su vida está enfocada en trabajar, no molestar a nadie y dedicarse a sus hijos, y al mencionarlos no puede contener las lágrimas, al recordar a su hijo fallecido, Facundo. "Estoy cansada de que la gente me haga mal. Entonces esta gente que tiene un problema que no lo resolvió que no se la agarre conmigo", indicó.

"No soy perfecta y a mucha gente le puedo caer mal pero sinceramente lo que muestro es lo que soy y me cansé... Y toda esta gente que tiene que hablar de otra gente no sé, que se compren una vida pero no hagan daño, porque si hay algo que es horrible es difamar, hablar mal de otro, criticar...", expresó, totalmente quebrada.