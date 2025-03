Maru Botana recordó un episodio sobrenatural con su hijo Facundo: “Fue una señal”

A pesar de su habitual energía y alegría, Maru Botana no oculta el dolor más grande de su vida: la inesperada muerte de su hijo Facundo, quien falleció a los seis meses de vida el 21 de septiembre de 2008. En una reciente entrevista para el programa Desencriptados, la reconocida pastelera se animó a hablar sobre las experiencias sobrenaturales que ha vivido desde la partida de su pequeño.

Maru Botana y las señales que la conectan con su hijo Facundo

Cuando el conductor Rulo Schijman le preguntó si alguna vez había recibido seriales de su hijo, Maru respondió sin dudarlo: “Sí, cuando falleció Facu, mi hijo, imagínate cómo estaba…”. Luego, en diálogo con Infobae, relató un episodio que la marcó profundamente y que interpretó como una señal de su hijo.

“Fue al mes, era el cumpleaños de Luchi, mi hijita que cumplía seis, imagínate la situación. Estábamos en la cocina con una íntima amiga mía, una señora que estaba lavando y había dos amigas mías enfrente, como si tuviéramos una mesa cuadrada, y de repente en el medio del cumpleaños entra a la cocina un pájaro gigante y verde, da toda una vuelta y se va”, recordó emocionada.

Lo que sorprendió a Maru fue que solo ella y su amiga vieron al pájaro. “Me quedo así…, mi amiga me mira y me dice ‘¿Lo viste?’, le digo que sí y nadie más, nosotras dos. Se me pone la piel de gallina”, confesó con la voz quebrada.

Para ella, estas experiencias son una forma de sentir a su hijo cerca, más allá de la ausencia física. "Te juro que fue tipo ¡guau! Y me impresionó porque en el momento decís ‘che, estoy tan loca que…’ y ella lo vio, fue como ¡guau!”, expresó con emoción.

A pesar de su dolor, Maru Botana se encuentra en la certeza de que Facundo sigue presente en su vida “La verdad que la sensación de Facu presente siempre la tengo”., aseguró. Cada 5 de marzo, fecha de su nacimiento, lo recuerda con emotivos mensajes en sus redes sociales, manteniendo viva la memoria de su pequeño.

Su historia es un testimonio de resiliencia y amor inquebrantable. A través de su relato, Maru Botana muestra cómo el vínculo con un ser querido trasciende más allá de la vida y cómo en pequeños detalles encuentra la fortaleza para seguir adelante.

N.L