Megan Fox y Machine Gun Kelly se comprometieron

Megan Fox y Gun Machine Kelly se comprometieron para casarse. La actriz y el cantante llevan un año y medio saliendo y se han convertido en una de las parejas preferidas de Hollywood.

Fue la actriz quien a través de sus redes sociales compartió el video en donde se ve la propuesta del intérprete de "Bloody Valentine". Si bien no se puede oír lo que dicen en el clip, Megan escribió un extenso y conmovedor mensaje que sella el gran momento que está atravesando.



“En julio de 2020 nos sentamos bajo este baniano… Pedimos magia. No sabíamos el dolor que enfrentaríamos juntos en un período de tiempo tan corto y frenético. Inconscientes del trabajo y sacrificios que la relación requeriría de nosotros pero embriagados del amor. Y el karma. De alguna manera, un año y medio más tarde, después de haber atravesado juntos el infierno y de habernos reído más de lo que nunca imaginé, me pidió que me casara con él. Y como en todas las vidas anteriores a esta, y como en todas las vidas que le seguirán, dije que sí…Y luego bebimos la sangre del otro”, escribió la actriz en la descripción de la publicación.



El destalle del anillo de compromiso que Gun Machine Kelly le dio a Megan Fox

Luego de que Megan Fox compartiera el romántico momento en que su novio le pedía matrimonio, el joven cantante hizo lo propio y a través de su cuenta de Instagram compartió un video en donde se puede ver de cerca el anillo que le dio a la actriz. "Sí, en esta vida y en todas las vidas. Bajo las mismas ramas bajo las cuales nos enamoramos, la traje de vuelta para pedirle que se casara conmigo.



Luego, el artista detalló el diseño del anillo que eligió para su novia: "Sé que la tradición es un anillo, pero lo diseñé con Stephen Webster para que fueran dos: la esmeralda (su piedra de nacimiento) y el diamante (mi piedra de nacimiento) engarzados en dos bandas magnéticas de espinas que se unen como dos mitades de la misma alma. formando el oscuro corazón que es nuestro amor", escribió el cantante dando detalles del significativo anillo de compromiso.

