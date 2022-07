Melina Lezcano: tras su salida de Agapornis surgen rumores de embarazo

Melina Lezcano anunció recientemente su salida de Agapornis, el grupo musical que la hizo conocer la fama.

Ahora, la cantante es mencionada nuevamente tras fuertes rumores de embarazo.

Fue Juariu, una vez más, quien publicó en sus redes algunas señales que podrían indicar que la ex Cantando estaría en la dulce espera.

"¿Mel Chorlez embarazada? Se fue de agp y ayer en las stories de Cande brindó con agua...", escribió un seguidor en las Historias de Juariu. Se refería a un brindis que publicó Cande Molfese, una de las mejores amigas de Melina Lezcano. Y la detective de los famosos le respondió: "Es una buena teoría que seguiremos de cerca hermana".

Luego, en respuesta a la consulta del seguidor, Juariu también mostró una Historia del Instagram de Melina Lezcano donde contaba que estaba mirando televisión porque se sentía mal.

Y, horas atrás, la ahora exAgapornis, subió una imagen con Cande Molfese y otra amiga en la que las chicas tomaban vino y ella, nuevamente agua.

Hasta el momento, Melina Lezcano no salió a confirmar y desmentir los rumores de su embarazo.

Melina Lezcano.

Melina Lezcano y Jimena Barón enfrentadas

En octubre del año pasado, Melina Lezcano y Jimena Barón tuvieron un enfrentamiento porque la exAgapornis reveló públicamente que La Cobra estaba en pareja con un ex novio suyo.

Luego, Melina Lezcano le pidió perdón en La Academia a Jimena Barón. "Te quiero pedir disculpas públicas. Te lo quería decir personalmente. Estaba en vivo en Twitch, flasheé que no había nadie y dije 'si Jimena Barón está con mi ex'", contó la excantante de Agapornis.

Y continuó: "Metí la pata. Era algo que no me correspondía a mí. Era algo privado (...). Somos dos mujeres, sororidad ante todo, me mandé una cagada, no fue con mala intención”.