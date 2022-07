Melody Luz le dedicó una tierna publicación a Alex Caniggia: "Vikingo invencible"

Melody Luz y Alex Caniggia se conocieron participando de "El Hotel de los Famosos", lo que el público y ellos no pensaron es que se enamorarían al punto de soñar con poder formar una familia juntos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Melody Luz le dedicó unas emotivas palabras a Alex Caniggia tras la emisión de la final del reality del que se consagró ganador: "Fue más que extraña la situación en la que nos encontramos pero a la vez es lindo pensar que toda la gente que te quiere conoció tu parte tierna y amorosa gracias a nuestro amor, el cual nos sorprendió, sin buscarnos nos encontramos y se siente tan increíble amore mio".

La postal que compartió Melody Luz.

"Gracias por demostrar ser un vikingo invencible, por enseñarme a que me chupe un huevo todo cada día más, por bancarme siempre que te necesité y por permitirte y permitirme ser humanos con nuestros aciertos y errores", agregó la bailarina a modo de agradecimiento a su pareja.



Como si eso fuera poco, Melody se refirió a cómo se siente al ver a su novio ganador: "Orgullosa de que logres todo lo que te propongas, siempre que me lo permitas voy a estar a tu lado incentivándote y acompañándote en lo que te haga feliz. Ti amo uomo della mia vitta, a seguir triunfando y escribiendo juntos nuestro camino, siempre de la mano".

Melody Luz y Alex Caniggia dentro de El Hotel de los Famosos.

La reacción de Alex Caniggia a la publicación de Melody Luz

No es secreto para nadie que esta incipiente pareja no escatima en dulzura a la hora de expresar lo que sienten. De hecho, no les importa quién los esté mirando, ellos viven su amor como si estuvieran dentro de una burbuja. Es por eso que las demostraciones de afecto no escasean en esta relación.

Alex Caniggia se hizo eco de las palabras de su amada y respondió: "Mi amor de mi vida hermosa no me equivoque el día que te vi, fue desde aquella tarde que me bastó mirarte a los ojos para darme cuenta que por fin había encontrado el amor de mi vida mi Pinguinita hermosa".