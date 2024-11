El mensaje entre líneas de la China Suárez tras el video con Franco Colapinto: “Gente estúpida”

Eugenia la “China” Suárez y el piloto Franco Colapinto desataron revuelo en el mundo del espectáculo tras ser captados juntos caminando por las calles de Madrid. Las imágenes y videos se viralizaron rápidamente, generando debates en redes sociales y críticas hacia la actriz. En medio de la tormenta mediática, Suárez optó por no dar declaraciones a la prensa, dejando que las especulaciones crecieran.

El mensaje indirecto de la China Suárez a la crítica

Este miércoles, sin embargo, compartió una publicación en su cuenta de Instagram que parecía una respuesta indirecta a las controversias que estos últimos días se generaron. Para sus más de seis millones y medio de seguidores, la actriz compartió cuatro fotos luciendo su nueva cápsula de ropa deportiva que lanzó junto a una marca, pero destacó una muy particular.

En aquella imágen, la China Suárez posaba al lado de un cartel que decía en inglés: “Warning. No stupid people beyond this point”, lo que se traduce a: “Cuidado. No se permite gente estúpida más allá de este punto”.

La publicación, dirigida a sus seguidores, recibió miles de me gusta y comentarios en pocas horas. Entre ellos, destacaron mensajes de apoyo como: “Tan hermosa que les duele” y “Diosa del Olimpo, oídos sordos a palabras necias” .

La reacción de la China Suárez a las críticas por su encuentro con Franco Colapinto

Además la diferencia de edad de 11 años entre la actriz de 32 años y el piloto de 21 años desató un debate entre los usuarios. Además, muchos acusaron a la ex protagonista de Casi Ángeles de “ir siempre detrás del chico del momento”.

Ante las repercusiones de su encuentro, la actriz decidió romper el silencio con un mensaje dirigido a un periodista. Luis Corbacho, en su cuenta de Instagram, le escribió y la etiquetó: “Te amo China, las que te critican mirando ‘LAM’ en pantuflas con un gordo deprimente al lado, deberían replantearse su vida”.

La China Suárez, al ver el mensaje, respondió de manera tajante: “Yo soy feliz y no jodo a nadie”, dejando claro que no le afectan las opiniones ajenas.

Por su parte, Franco Colapinto, quien se encuentra preparando el Gran Premio de Las Vegas, enfrentó preguntas sobre su vida sentimental en una conferencia de prensa. Aunque evitó dar detalles, dejó entrever su humor al decir: “Mentalmente, estoy bárbaro, ¿no viste las redes?”. Este comentario desató apoyo entre sus seguidores, quienes le aconsejaron: “Hacé lo que quieras con tu vida”.