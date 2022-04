Mercedes Funes habló sobre su relación con Nico Vázquez a 16 años de su escandalosa ruptura

Mercedes Funes y Nico Vázquez terminaron su matrimonio hace 16 años; sin embargo, este vínculo que supieron tener aún despierta interés.

Los actores se conocieron y se enamoraron en el set de la novela "Calientes" en el 2000 y seis años después decidieron pasar por el altar. Pero la felicidad duró poco, porque a los cuatro mess de esta unión, la pareja se separó abruptamente.



En medio del escándalo, Nicolás comenzó a salir con Gimena Accardi, quien actualmente es su esposa.

En una entrevista con la revista Gente, Funes recordó aquel momento y habló del vínculo con Nicolás. “No me voy a poner anecdótica. Pero sí te digo, que para mí, que se termine el amor romántico no implica que se termine el cariño. Creo que el cariño con esa persona se lo puede conservar toda la vida”, dijo la actriz.



“Siempre fui partidaria de eso. No siempre ha sido recíproco, pero las veces que sí lo han sido me pareció maravilloso. No concibo que uno tenga que hacer como que esa persona murió, desconocerlos y nunca más hablarles. Es absurdo, es una persona con la que tuviste un vínculo, que conoce lo mas profundo de vos”, reflexionó la Funes sobre las relaciones sentimentales.

Sin embargo, aclaró que con Nico no tiene un vínculo. "Igual, está todo bien con Nico, pero no hablamos. De todos modos, supe que gracias a Dios, que tanto él, como Gimena, están bien”.

El asedio mediático a Mercedes Funes tras terminar su matrimonio

Hace un tiempo en PH, Mercedes Funes habló sobre cómo vivió aquella escandalosa separación de su por entonces marido. Para la actriz fue todo más difícil por el acoso que recibió de la prensa.

"Me perseguían fotógrafos y no entendía nada. De pronto cada cosa que hacía parecía muy importante para el mundo", dijo en PH. "El momento fue bravo para mí, fue difícil de manejar. Igual entendí que nadie toma de vos lo que vos no le permitís. Nadie logró verme sentada llorando diciendo 'oh, mirá lo que me pasó’. No lo hice porque decidí no hacerlo”, sumó.

Actualmente, Mercedes está casada con el periodista Cecilio Flematti, y vive un gran presente sentimental.