Mery del Cerro está viviendo la última etapa de su embarazo y lo enfrenta con muchas incertidumbres. En su mente, había planificado todo de cara al gran día pero la expansión del COVID-19 la obligó a cambiar todos los planes. En diálogo con 'Hay que ver', detalló de como será su parto en plena cuarentena.

"La idea es no salir tanto de casa. Ahora, por ejemplo, me tengo que sacar sangre y arreglé para ir sola. Yo voy a parir en la Clínica Suizo Argentina que está libre de coronavirus. Ahí están tomando todas las medidas y se restringieron todas las visitas", explicó. Para los abuelos, la situación no será fácil ya que tendrán que esperar un tiempo antes de conocer la carita de su nueva nieta, lo mismo que sucederá con Mila, su hermana mayor.

"Tanto mis papás como los de Meme, están ansiosos por la llegada de la beba, pero habrá mucho tiempo para que vayan a conocerla. Con Mila va a ser un tema. Quizás no le contamos que nació, porque ella va a querer venir con nosotros y esa situación no va a darse, con todo lo que estamos viviendo".

Por último, le preguntaron sobre la posibilidad de dar a luz en su casa. "Meme le preguntó al obstetra, especialmente para ver qué pasaba si todos los centros de salud colapsaban. Él le dijo que tenía todas las herramientas para hacerlo pero que no creía que tengamos que llegar a eso".