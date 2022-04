Instagram

Mery del Cerro fue eliminada de MasterChef Celebrity, el pasado domingo. Tras su emotiva despedida del reality, la actriz compartió de manera reciente, que vuelve al programa.

“Me fui por un ratito MasterChef Celebrity, pero hoy vuelvo. Nos vemos en un ratito”. Con este posteo más un par de imágenes de ella con el delantal gris, con Germán Martitegui y Juario cocinando, Mery del Cerro revolucionó a sus seguidores en Instagram.

Mery del Cerro volvió a MasterChef Celebrity.

Mery del Cerro solo estuvo fuera de las cocinas de MasterChef, por unos pocos días, como bien lo dijo ella. A solo tres días de haberse conocido su eliminación, la actriz vuelve a pisar el reality.

Mery del Cerro regresó al programa junto a Joaquín Levinton y Malena Guinzburg. Cada uno de ellos le ayudó a cocinar a los tres semifinalistas. En el caso de la actriz, le correspondió cocinar con Juariu, Tomás con Joaquín y Mica Viciconte lo hizo con Malena.

Mery del Cerro volvió a MasterChef Celebrity.

La ayuda de los tres exparticipantes del reality, será fundamental para los tres competidores que siguen en carrera, pues el ganador tendrá un importante beneficio para el día siguiente de competencia.

Las palabras de Mery del Cerro tras ser eliminada

La actriz estuvo a un paso de la semifinal del reality de cocina de Telefe. Un plato mal ejecutado la convirtió en la eliminada de la gala del pasado domingo, donde Tomás Fonzi logró meterse entre los 4 mejores.

Mery del Cerro volvió a MasterChef Celebrity.

Con lágrimas en los ojos y con todo el equipo de producción llorando, Mery del Cerro se despidió de la posibilidad de convertirse en la nueva celebridad en ganar el reality culinario.

“Un día me tocó decir adiós a esta Gran Aventura. Arranque creyendo que sería fácil, subestimando la cocina, frustrandome muchas veces, pensando en ¿por qué estaba acá si no sabía cocinar? Y cambié. Supe agachar la cabeza y dedicarme, dejar el orgullo de lado, aprender y pelear aunque no fuera fácil, sin importar el qué dirán. Aunque muchas veces la crítica y comentario negativo dolieron y el llanto estuvo presente. Pero con trabajo, esfuerzo y estudio todo se puede y nada es imposible, o por lo menos así lo creo yo”, dijo la actriz.

Mery del Cerro volvió a MasterChef Celebrity.

Con estas palabras en su cuenta de Instagram, Mery del Cerro empezó sus palabras de agradecimiento por haber estado y haber llegado tan lejos en MasterChef Celebrity.