Mica Tinelli compartió un emotivo video de Soledad Aquino tras su trasplante: \"No tengo más palabras\"

Mica Tinelli siempre se mostró muy cercana a su mamá, Soledad Aquino. A tres meses de haber recibido el trasplante de hígado, la diseñadora compartió un emotivo video de la artista plástica bailando junto a un sentido mensaje.

Con una breve captura de la ex pareja de Marcelo Tinelli bailando un tema de Marc Anthony, Mica expresó: “Si supieran lo feliz que me hace subir este vídeo, después de meses y meses de lucha, incertidumbre, de no saber nada de lo que iba a pasar…”, comenzó diciendo Mica Tinelli.

“Todo esto es el resultado del poder del amor, de la Fe, de tus ganas de vivir, ma y del trabajo y la dedicación INCREÍBLE de todos los médicos. No tengo más palabras… GRACIAS”, detalló la diseñadora.

Inmediatamente, la publicación se volvió viral y Cande Tinelli destacó la garra que le puso su mamá a la difícil situación que le tocó vivir: “La guerrera”. “Jajaja, ¡qué hermoso que pueda estar así Sole! ¡Me hace muy feliz!”, comentó Marcelo Tinelli. Incluso, Wanda Nara, le envió un cálido mensaje a la familia luego de que Mica saliera en su defensa. “Dios”, escribió la hermana de Zaira.

