Mica Viciconte suele mostrar en su Instagram distintos momentos junto a Luca Cubero, pero en el día de ayer lo que terminó mostrando no fue algo de lo que se sienta muy orgullosa, ya que al haber mandado a su hijo a dormir con Fabián Cubero siguió sintiendo muchos ruidos por lo que fue a ver qué pasaba.

Mica Viciconte, Luca y Fabián Cubero

Mica Viciconte grabó in fraganti a Luca y Fabián Cubero y dejó en claro su tipo de crianza

Al subir las escaleras y dirigirse al cuarto de su hijo donde escuchaba gran cantidad de ruidos, a pesar de haber mandado ya a su esposo a que haga dormir a su hijo, Mica Viciconte decidió utilizar el teléfono para grabar que era lo que encontraba, pensando que no era lo que ella esperaba.

Luca Cubero

Ingresó a la habitación y vio lo que ella no quería encontrar, en la cama se encontraban Fabián y Luca Cubero sentados mirando la televisión. Lo que más la enfureció fue ver que a esas horas su hijo seguía con el uniforme del colegio y que la única preocupación que ambos tenían era seguir viendo el video que se reproducía.

“Cosas que pasan que no estoy de acuerdo”, escribió Mica Viciconte en el video que terminó subiendo a redes sociales. A pesar de que ella entró a la habitación y ambos la vieron, no hicieron nada, solo Luca Cubero expresó un “no” pensando que su mamá iría directamente a apagar la televisión, ya que no tendrían que haber estado viendo a esas horas.

En esta línea, la ex Combate compartió esta situación en redes sociales para dejar en claro que este momento antes de descansar no se le tiene permitido al pequeño. Por lo contrario, para Fabián Cubero se trataría de un permitido que le suele dar al bebé. y que por supuesto, disfruta junto a él

Luca Cubero disfrutó de una aventura a caballo con su hermana Sienna Cubero

Luego de salir del colegio, Luca Cubero acompañó a su papá a buscar a sus hermanas para pasar el día con ellas. Por lo que terminaron acompañando, horas más tarde, a Sienna Cubero a su clase de equitación. Mica Viciconte subió una foto junto con él e Indiana Cubero mientras que la menor de las hijas de Nicole Neumann estaba realizando su clase.

Mica Viciconte, Luca e Indiana Cubero

Para no aburrirse, el pequeño hijo de Fabián Cubero fue con un compañero de él de la escuela, ambos jugaban al lado de la pista de equitación bajo la atenta mirada de sus madres. Antes de que terminara la clase de Sienna Cubero, la maestra le permitió subir a su hermano al caballo y darle una vuelta por la pista.

Luca Cubero

Luca Cubero terminó subiendo al animal acompañado de su hermana y guiados por la profesora fueron andando por los costados de la pista. “Hermosos” escribió en el video que subió de ambos Mica Viciconte que se encontraba a un costado junto con Indiana Cubero. Cuando terminó el paseo todos juntos se fueron hacía la casa de Fabián Cubero donde terminaron el día en familia.

