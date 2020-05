Mica Viciconte opinó sobre la polémica tras el asado que Cubero le hizo a sus hijas

Semanas atrás, una nueva polémica se generó entre Nicole Neumann y Fabián Cubero cuando una publicación del deportista fue considerada como una provocación luego de mostrar cómo preparaba un asado para sus hijas Indiana, Allegra y Sienna,

Si bien tanto él como su pareja, Mica Viciconte, prefirieron no hablar del tema, en las últimas horas la panelista decidió romper el silencio y hablar del tema: "Toda la vida, Fabi subió los videos haciendo asados. O sea, no es una novedad. Lo que pasa es que buscaron eso, pero él siempre lo sube a sus redes porque quiere mostrar que está haciendo el asado, nada más que eso", dijo en Los Ángeles de la Mañana.

Además, con respecto a los dotes de Cubero a la hora de cocinar, sentenció: "Le salen muy ricos. Yo sé hacer, he hecho, pero el hombre lo hace más práctico. Yo, hasta prender el fuego, estoy toda negra del carbón. Me cuesta", dijo con humor.

"Para mí no fue una sorpresa. Yo siempre dije que mis hijas comen carne. Yo no las obligo a no comerla. Yo en casa vivo con una filosofía, les transmito lo que me parece que es mejor para su salud y, sobre todo, para convivir con el medio ambiente, con los otros seres sintientes", había dicho Nicole días atrás sobre esta polémica. "Trato de transmitirles esa empatía, ese cuidado. Pero bueno, son chiquitas, con el tiempo irán decidiendo", agregó.