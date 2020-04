La reacción de Nicole Neumann tras enterarse que Cubero recibió a sus hijas con un asado

En el día de ayer, Nicole Neumann le entregó a Fabián Cubero a las hijas que tienen ambos, Indiana, Allegra y Sienna para que pasen unos días con él y Micaela Viciconte, la pareja del exjugador. Debido a la pandemia y a la cuarentena obligatoria en la Argentina, ambos se reparten el cuidado de las menores por tiempos más prolongados de lo habitual.

Con respecto a la relación del ex matrimonio, sigue siendo bastante distante y ella le confesó a CARAS Digital esta mañana que le tuvo que comprar teléfonos celulares a sus tres niñas ya que tiene varias complicaciones para comunicarse con ellas cuando están con el deportista. Pero además no le cayó nada bien que él las recibiera con un asado, dado que la modelo trata de inculcarles comidas vegetarianas ya que ella no come carnes.

Igualmente en diálogo con este portal, Nicole aseguró que "no la sorprende" la actitud de su exmarido y que una vez atinó a pedirle que les cocine de otra forma sus alimentos pero que cree que no fue escuchada: "Esto es moneda corriente para mi, lo hace siempre, yo trato de inculcarles hábitos saludables, cuidados del medio ambiente, cuidado de los animales y después bueno cuando no están conmigo y están con su papá no puedo hacer nada. Ellas de grandes decidirán su camino y filosofía de vida. Pero esto es moneda corriente, como te dije, es algo de siempre", comenzó relatando y amplió...

"No le sugiero nada al padre porque no puedo ni hablar los días de visita, les tuve que regalar teléfonos celulares a mis hijas para poder comunicarme con ellas cuando no están conmigo. Pero bueno sí la primera vez que fueron con él durante toda esta situación, me atreví, aunque sabía que difícilmente iba a ser escuchada a pedirle por favor que les de una alimentación sana rica en vitaminas, en vitamina C por el invierno, la pandemia, etc, para que estén con el sistema inmunológico más alto posible. Esa fue la sugerencia que me atreví a decir y que tampoco sé si fue escuchada