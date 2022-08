Mica Viciconte renovada: "La chica del flequillo"

Mica Viciconte pasó por la peluquería y decidió realizarse un nuevo peinado.

En la edición de este miércoles de Ariel en su salsa, la modelo lució un nuevo flequillo que hasta fue llevado a encuesta.

Su compañero Nico Peralta subió una serie de Historias a su Instagram y preguntó a sus seguidores qué opinaban del nuevo look de la mamá de Luca Cubero.

"Hoy me cambiaron a la compa Mica Viciconte. ¿Les copa su look?", preguntó el periodista. Y las opciones de respuesta eran: "Me va el look fleco nuevo" y "Prefiero a la Mica de siempre".

Luego, Nico Peralta subió una foto con su compañera y escribió: "Acá con la chica del flequillo".

Por su parte, la pareja de Fabián Cubero también mostró en una serie de Historias de Instagram su nuevo look con flequillo.

El nuevo flequillo de Mica Viciconte se trata de un peinado, no de un corte. Es decir, es un falso flequillo. Parte de su pelo estaba peinado hacia adelante. Esta es una buena opción para probar un look sin tener que esperar a que crezca el cabello. El resto del pelo lo llevó atado con una cola alta.

En cuando al outfit, la modelo se inclinó por un mono de jean oscuro con zapatillas. Cool y casual.

Mica Viciconte sobre la supuesta mala relación con Ariel Rodríguez Palacios.

En los últimos días creció el rumor de que Ariel Rodríguez Palacios no tendría la mejor relación con algunos miembros de su equipo, una de ellas era Mica Viciconte de quien dijo: "El equipo fue sorpresivo. Vamos a decir las cosas como son… te dicen vas a estar con una chica que se llama Mica, ¿cuál? ¡Nooo!".

El chef reveló que no conocía a Mica Viciconte antes de tener que compartir el programa con ella, sin embargo la influencer decidió romper el silencio tras recibir muchas consultas sobre si es real la mala relación que se rumorea que hay entre ellos.

Mica Viciconte manifestó: "Quiero aclarar algo que me están preguntando los noteros y demás aique lo termino acá al tema. No hay ningún tipo de mala relación en la parte laboral, nos llevamos todos super bien, la pasamos bien, nos está yendo muy bien que creo que es lo más importante asique estamos muy felices".

Como si eso fuera poco, Mica agregó: "Yo en lo personal estoy muy feliz de estar trabajando y de que todo marche super bien asique no inventen". De esa forma echó por fuera los rumores sobre la mala relación entre los integrantes de "Ariel en su Salsa".