Mica Viciconte coqueteó en varias oportunidades con un posible cambio de look cuando se peinaba para "Ariel en su Salsa", programa del que forma parte, aunque no se había animado a llevarlo a cabo, hasta hoy.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Mica Viciconte compartió un video con el antes y el después de su nueva imagen. "Y de repente…. Pintó cambio de look", expresó la mamá de Lucca Cubero contenta con el cambio.

Mica Viciconte antes del cambio de look.

"Es la primera vez en mi vida que me hago flequillo", confesó la influencer e invitó a los seguidores a opinar sobre qué les parece el nuevo look. En diálogo con su compañero, Nico Peralta, confirmó: "A mí me encanta".

"Ojalá les guste", agregó Mica Viciconte anhelando que al público también le encante su nueva imagen. Flequillo recto y largo, por debajo de los ojos y corte de puntas fue lo que se hizo la pareja de Fabián Cubero para lucir renovada.

Mica Viciconte y Fabián Cubero fueron al recital de Cristian Castro

Los papas de Luca Cubero, Mica Viciconte y Fabián Cubero estuvieron presentes en el recital de Cristián Castro, que fue el pasado sábado 1 de abril en el Movistar Arena. La pareja estuvo acompañada de dos amigos donde cantaron, bailaron y pasaron un divertido momento que terminó conociendo al autor de "Azul", "Están Lloviendo Estrellas", "Lloran las Rosas", entre otros exitosos hits.

El momento fue retratado en la cuenta de Instagram de la influencer cuando ambos se pararon al lado de Cristian Castro quien vestía un traje color amarillo flúor con camisa y zapatos blancos, mientras que Mica y "Poroto" estaban de negro. Ella con una remera de brillo y u short con flecos y botas de caño, que lo acompañó con un blaizer con dibujos. Por el lado de Cubero un buzo negro con capucha, pantalón de jean con roturas en ambas piernas, zapatillas blancas y una campera de cuero color marrón.