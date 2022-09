Mica Viciconte y Fabián Cubero volvieron a mostrarse juntos en medio de los rumores de crisis

Hace unos días, comenzaron a circular rumores de crisis entre Mica Viciconte y Fabián Cubero y una de las claves de este mal momento de pareja era que no estaban compartiendo imágenes o videos juntos en las redes sociales.

Tras una semana de silencio, ahora la pareja finalmente volvió a su habitual rutina en Instagram y fue la ganadora de "MasterChef Celebrity", quien compartió un video en donde mostró el divertido fin de semana que tuvo con el exfubtolista y un grupo de amigos.

La pareja organizó una tarde de juegos con un toro mecánico e invitaron a su casa a Tito Esperanza y Marcela Villagra, Delfina Gerez Bosco y el abogado César Carozza, además de otros familiares. También se divirtieron con inflables y con tableros de fútbol-disco, demostrando que no existe la crisis que se les adjudicó.



"¡La idea siempre es pasarla bien y que mejor con amigos! ¿Creían que el Toro era amigable? Miren el final", escribió Mica Viciconte junto al clip en donde se los ve divertidos arriba del juego.

Cómo surgieron las versiones de crisis entre Mica Viciconte y Fabián Cubero

Estefanía Berardi aseguró que la pareja no atraviesa su mejor momento. "Yo no digo que estén separados, tiene un bebé chiquito, pero ahí algo hubo. Y una de mis compañeras de LAM, Andrea Taboada, habló con Micaela de este tema porque a mí me tiene bloqueada", contó la periodista en Mañanísima.

Luego, la panelista contó que Andrea Taboada, su colega en LAM, se comunicó con Mica Viciconte para confirmar si es verdad esa información. "Andrea le preguntó: '¿Estás bien con Fabián? Porque nunca más subieron nada'. Y ella se lo negó. Le dijo: 'Nada que ver'", disparó.