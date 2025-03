Mientras la China Suárez está en Turquía, Nicolás Cabré le dedicó un romántico mensaje a su novia

Mientras la China Suárez vive su propia novela turca con Mauro Icardi, Nicolás Cabré hace de las suyas y le ha dedicado un romántico mensaje de cumpleaños a su novia, Rocío Pardo, con la que se encuentra en Tokio junto a Rufina.

Es importante recordar que el actor está de visita en Japón con su pareja y su hija para participar en el Gran Maratón de Tokio este domingo y desde allí no perdió la oportunidad para sorprender a Rocío con un tierno saludo de cumpleaños en su cuenta oficial de Instagram.

El romántico saludo de cumpleaños de Nicolás Cabré a Rocío Pardo

"Voy a tratar de ser breve, ya que puedo escribirte millones de cosas… Millones de cosas hermosas que solo vos me hacés sentir", se puede leer al inicio de un carrusel de fotos. "Primero te voy a desear un muy feliz cumple, te deseo la mayor de las felicidades, porque te mereces lo mejor del mundo", agregó.

Nicolás Cabré le dedicó un romántico mensaje a su novia, Rocío Pardo

Seguidamente, Nicolás Cabré le agradeció a Rocío por cómo es con él y con Rufina: "Y ahora te voy a llenar de gracias… Gracias por ser la persona que sos, conmigo y con Rufi. Gracias por amarme, por cuidarme, gracias por escuchar, por compartir, por hacerme reír, por hacerme soñar… Y podría estar así todo el día, por eso gracias, gracias y gracias. Sé feliz, sonreí como lo haces todo el tiempo, y seguí por favor enseñándome lo que es el amor".

El actor concluyó el posteo manifestándole lo mucho que la ama: "Disfruta de tu día, hermosa de mi corazón, que como te dije antes te mereces lo mejor del mundo, porque sos la mejor del mundo. Te amo mi amor, y que lo cumplas feliz", finalizó.

Minutos después, Rocío le respondió en los comentarios. "Amor mío, ¡no puedo creer lo que te amo! Agradezco cada momento que vivimos juntos. Donde sea. Como sea. Me haces feliz. Me hacen feliz. Con cada detalle. Y de verdad me quedo corta diciéndote todo lo que sos para mí. Gracias amor de mi vida, te amo como nunca imaginé amar", expresó.

De esta manera, Nicolás Cabré gritó al mundo el amor que tiene por su novia, Rocío Pardo, en medio de la polémica relación de la China Suárez y Mauro Icardi.

