Milett Figueroa día a día toma más confianza en el Bailando 2023 donde esta vez enfrentó a Martín Salwe sin filtro. En el programa del viernes 30 de noviembre, los dos participantes pasaron por la pista y discutieron en vivo.

Luego de que Martín Salwe asegurara que a Milett Figueroa le gustó uno de sus compañeros de Sex, la modelo peruana estalló de furia porque ponía en riesgo su incipiente relación con Marcelo Tinelli. "Es un mentiroso", lanzó cuando le preguntaron por el locutor.

El enfrentamiento de Milett Figueroa y Martín Salwe

"Yo lo que dije fue que Milett vio el espectáculo y que le gustó Fernando, como algo artístico, le gustó su rol en la obra", explicó Martín Salwe. "Al día siguiente dijeron que fue una broma para ponerlo celoso a Marcelo. No está bien utilizar el nombre de alguien para promocionar una previa o una obra", respondió la modelo peruana.

"Yo no dije que fue una broma, no estaba al día siguiente", aseguró Martín Salwe. "Pero utiliza otro nombre, no me utilices a mi", respondió Milett Figueroa. "Yo no te nombré", se defendió el bailarín. Seguido a eso, Marcelo Tinelli jugó con que Fernando no le llega ni a los talones.