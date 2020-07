Mirá el look "Royal" de Juana Viale para La Noche de Mirtha"

Desde que se decretó la cuarentena obligatoria allá por el 20 de marzo y que aún sigue vigente aunque ya anunciaron que habrá varias aperturas, Juana Viale, se hizo cargo de la conducción de los ciclos de su abuela, "La Noche de Mirtha" y "Almorzando con Mirtha Legrand", donde recibe sábados y domingos a importantes figuras del ámbito nacional.

Siempre con looks deslumbrantes, en esta oportunidad tanto "Juanita" como el equipo que la asesora encabezado por Mauricio Cataraín eligieron un look de "Reina" para la noche del sábado diseñado por el prestigioso Jorge Rey. El vestido en cuestión fue bordado con textura floral en tonos rosas lilas, verde y violeta y cristales, detalles en terciopelo de seda, con cuello y puños plisados by @jorgereyoficial.

Como siempre lució joyas de @jeanpierrejoyeros su peinado, una trenza de yegua de competencia fue obra de @infinitostudiohair⁣ y recibió un tratamiento de piel & Makeup @byCatarain que consistió en piel rellena con lípidos vegetales Bruma Viva Catarain y maquillaje de ojos en linea de pestañas de párpado inferior con glitter violeta y rosas para lograr destellos de color.

FOTOS: @malcolm_macgibbon