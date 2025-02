Mirtha Legrand celebró sus 98 años y emocionó con su pasión por la televisión: "Vengo acá y me transformo"

En la noche de su cumpleaños número 98, Mirtha Legrand dejó en claro que su pasión por la televisión sigue intacta. Durante una nueva emisión de “La Noche de Mirtha”. la diva de los almuerzos reflexionó sobre la importancia de disfrutar lo que uno hace. “Lo que haces te tiene que gustar”, afirmó con convicción.

Mirtha Legrand celebró su cumpleaños 98 y reafirmó su amor por el trabajo

Con su elegancia habitual y la energía que la caracteriza, Mirtha confesó cómo el trabajo la transforma: “Yo vengo a hacer este programa y, por ahí, me duele la cabeza o no tengo ganas, pero vengo acá y me transformo”. Entre risas y brindis, destacó el poder del compromiso y la vocación: “Que notable trabajo”, exclamó, levantando la copa.

El momento se tornó aún más emotivo cuando una de sus invitadas sumó su propia reflexión: “Construyamos con lo bello”. una frase que resonó en la mesa y acompañó el espíritu de celebración de la noche.

Despedida de Mar del Plata y una velada inolvidable de Mirtha Legrand

Este cumpleaños llegó luego de su última emisión desde Mar del Plata, donde Mirtha se despidió con una gala especial llena de figuras del espectáculo. En ese programa, no solo deslumbró con un vestido bordado en mini pallets de colores, sino que también regaló momentos icónicos, como cuando lanzó sin filtro su famosa pregunta: “¿Vos te hiciste algo en la carita?. desatando las carcajadas de todos.

Mirtha Legrand

Al momento del brindis, con una mezcla de emoción y humor, Mirtha anunció “Mañana cumplo años”. A pesar de bromear sobre si edad diciendo “qué horror” , rápidamente corrigió: “Qué horror no, qué maravilla”.

Mirtha Legrand

A sus 98 años, Mirtha Legrand sigue siendo una figura indiscutible de la televisión argentina, demostrando que la pasión y la dedicación pueden trascender el tiempo. Con su copa en alto y la mirada llena de energía, cerró la noche con una promesa: “Lo espero el sábado que viene”.

N.L