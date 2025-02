Morena Rial esta noche finalmente rompió el silencio. La hija adoptiva de Jorge Rial habló de: su estadía en la cárcel, su causa judicial, apuntó contra su “madre” Silvia D'Auro y habló de las acciones legales que tomó contra ella. Además, confesó que su relación con Matías Ogas sigue en buenos términos y le "tiró un palo" a su padre.

Este jueves 20 de febrero tras haber estado una semana en prisión y admitido que ella fue quien condujo el Peugeot blanco que transportaba a su banda a Villa Adelina, Morena Rial mostró su rostro y habló después de estar en prisión.

Apareció Morena Rial después de estar una semana en prisión: qué dijo

El fuerte descargo de Morena Rial luego de su detención: “No van a lograr verme llorar”

Con la excarcelación otorgada por parte del juez Ricardo Costas, Morena actualmente se encuentra viviendo en el departamento de su hermana Rocío ubicado en el barrio porteño de Colegiales. Este mismo inmueble, según las versiones que trascendieron, adeudaría ocho meses de expensas. Con un maquillaje natural y un outfit de entre casa, la hija del conductor de "Argenzuela" habló tras haber sido condenada y posteriormente liberada.

“Está todo bien con mi papá. Seguramente me mude (del departamento de Rocío). Propuestas laborales todavía no tengo nada cerrado”, aseguró Morena. Luego fue inquirida acerca de como sobrelleva los comentarios de su situación legal. “No me afecta. No sé que pretenden ¿verme llorando?, no lo van a lograr. Estoy lejos de llorar”, confesó afectada la mediática.

“(Con Matías Ogas) está todo bien. Es el papá de mi hijo. No es mi ex. Nos seguimos eligiendo obviamente”, expresó Rial. Ella y Matías llevan juntos alrededor de tres años y comparten un hijo de un año llamado Amadeo.

“(Mi papá) no opina de eso, es mi relación. Para mi (D'Auro) está muerta hace muchos años. Era una loca. Yo no repetiría ni una de las cosas que ella hizo con nosotras”, señaló sobre el juicio que actualmente tiene con Silvia por violencia intrafamiliar. “Mi papá estuvo ‘muy ocupado’ con lo que está pasando en el país. Así que…”, lanzó filosa la hija del reconocido conductor.

Morena Rial y Silvia D'Auro

El fuerte descargo de Morena Rial luego de su detención rápidamente copo la red por sus contundentes declaraciones. Este jueves 20 de febrero la influencer reapareció después de estar una semana tras las rejas y apuntó contra sus padres y reafirmó su romance con Matías Ogas.

C.G.