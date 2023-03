La grave denuncia por abuso sexual infantil contra Jey Mammón revolucionó a todo el mundo del espectáculo y las celebridades, que mantenían amistades con el conductor, no saben qué pensar o qué decir. Anoche, durante la celebración matrimonial de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot, Mirtha Legrand fue consultada por la denuncia y expresó, sin miedo, lo que piensa.

En conversación con Socios del Espectáculo, Mirtha Legrand quería evitar el tema, pero fue inevitable. La conductora de Almorzando con Mirtha dijo que "Es desagradable". "Me impresionó mucho, muchísimo. Me afectó porque me resulta amoroso pero la Justicia dirá", continuó la madri de boda de Lizy Tagliani.

El notero le consultó si creía en la declaración de Jey Mammón, en la que desmintió la denuncia y aseguró ser inocente, pero Mirtha prefirió no poner las manos en el fuego y expresó que "No sé qué decir, no me hagan contestarles a eso. Se va a tener que saber la verdad algún día".

El descargo de Jey Mammon tras la denuncia

A su vez, Mirtha Legrand explicó que no conocía a Marcelo Corazza, pero estaba completamente disgustada por ambas causas que involucra abuso a menores de edad. A su vez, la Chiqui estuvo de acuerdo con la medida que tomó Telefe en destituir la posición de conductor de Jey Mammón y expresó que no fue apresurada, sino acertada. "El canal tuvo dos golpes muy fuertes".

Mirtha Legrand reveló que vuelve a la televisión

En diálogo con "Socios del Espectáculo", Mirtha Legrand expresó: "Sí, vuelvo". Como si eso fuera poco, al ser consultada por la fecha y el canal, la conductora expresó: "En abril, en el Trece". De esa forma dejó en evidencia que las negociaciones ya estarían cerradas.

Sin embargo, los periodistas allí presentes le mencionaron que Nacho Viale dijo en su última entrevista que todavía estaban lejos de cerrar las negociaciones y que no había fecha de regreso a la pantalla chica, lo que sorprendió a la diva que le pidió a los cronistas que no la amarguen.

OL.