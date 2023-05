Mirtha Legrand habló sobre su salud, a horas de ser operada: “No me duele nada”

Mirtha Legrand anunció que deberá ser operada el martes para instalarse un marcapasos. Si bien se encuentra a tan solo horas de realizarse el procedimiento, la diva está disfrutando de las noches porteñas y sigue acudiendo al teatro como de costumbre y afirmó que se encuentra muy bien de salud.

Una de las actividades que la conductora ama y disfruta hacer es, sin duda, ir al teatro. Ya sea durante la temporada en Mar del Plata o visitando los estrenos en la calle Corrientes, Mirtha Legrand no se pierde de ninguna novedad y su presencia siempre emociona al elenco, que le agradecen por la difusión que su asistencia trae consigo.

Mirtha Legrand.

La Chiqui fue a ver la clásica producción “Toc Toc”. A la salida, se cruzó con varios periodistas, que no pudieron evitar preguntarle por su estado de salud.

En diálogo con Socios del Espectáculo, Mirtha Legrand respondió a los noteros que le consultaron cómo se prepara para el quirófano. Con la elegancia y el carisma de siempre, la conductora aseguró: “Muy bien, con buen humor, no me duele nada, perfecta”.

Al momento de anunciar que se estaría instalando un marcapasos, la Chiqui había explicado que no se trataba de algo de urgencia, sino que es por prevención. Fue entonces, que desde el ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich le preguntaron cómo tomó la decisión, a lo que Mirtha Legrand les comentó: “Fueron mis médicos que me recomendaron... Puedo no hacerla, pero para seguridad lo hago”.

El comunicado de Mirtha Legrand sobre su operación

Luego de que dieran a conocer en Socios del Espectáculo que Mirtha Legrand pasaría por el quirófano, la diva de la televisión acudió a sus redes sociales para emitir un comunicado sobre su estado actual.

Mirtha Legrand.

“Hola, les quiero contar que para seguir activa como a mí me gusta y porque siempre apuesto a la vida, decidí junto a mis médicos instalarme un marcapasos de última generación que regule adecuadamente mi ritmo cardíaco, algo que ya venía conversando luego de la colocación de los stents hace un tiempo”, comenzó Legrand.

Luego, amplió sobre el procedimiento y cómo optó por la operación: “Tomé la decisión junto con mi familia y mi equipo médico. Será una intervención ambulatoria la semana que viene”.

Mirtha Legrand.

Para concluir, Mirtha Legrand agradeció a todos sus seres queridos y seguidores por el apoyo en este momento, luego de dar a conocer que sería operada este martes. “Quiero agradecerles a todos los que se interesan por mi salud en estas horas y a mi familia que me acompaña y apoya en todo momento. Les pido tranquilidad y no mezclar mis temas profesionales que nada tienen que ver con esta decisión. Gracias, sigo apostando a la vida. Besos, chau chau”, cerró.

H.O