La señora Mirtha Legrand, leyenda y diva de los almuerzos como lo hace con frecuencia, fue a ver una obra de teatro, y su elección fue Tootsie, protagonizada por Nico Vázquez, Julieta Nahir Calvo y un gran elenco en el Lola Membrives de la calle Corrientes de la ciudad porteña de Buenos Aires. La conductora fue homenajeada por el actor y ella dio un discurso que emocionó a todos.

Con un ramo de flores en la mano que le obsequió el actor en nombre de toda a obra, se acercó a la conductora quien uy emocionada dijo: "No sé si voy a poder hablar, estoy emocionadísima", desde el palco de invitados. Luego, mientras daba su discurso, dijo: "Una vez más, se confirma que el éxito no es gratuito, no es porque sí. Están llenando todas las noches y todo el mundo habla de Tootsie", agregó Mirtha.

Antes de finalizar con s discurso, a modo de chiste, la conductora se dirigió al actor y le dijo: "Te faltó una frase mía: 'Mierda carajo'". "Fue una noche inolvidable", dijo Mirtha quien estuvo acompañada de su amiga Tete Coustarot.

Vuelven los almuerzos de Mirtha

La diva de la televisión Argentina y de los almuerzos vuelve a la televisión. Fue la propia Mirtha Legrand quien lo confirmó en “Socios del Espectáculo”, quien al consultarle su vuelta a la tv dijo: “Si, vuelvo”.

En el 2022 estuvo ausente varios meses cuando la productora y el canal tenía un tire y afloje con el contrato, por lo que su vuelta se demoró bastante y hasta incluso, se desconocía en que canal sería. Es por eso que ella confirmó que este año ya tiene mes y señal emisora: "En abril, en el Trece". Fueron las palabras de la señora Legrand que en pocas semanas vuelve a la pantalla.

J.M