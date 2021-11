Mirtha Legrand votó en La Rural y fue su primera aparición tras la internación en el Mater Dei: “Anoche no dormí por la emoción”

Mirtha Legrand ejerció su deber cívico en estas Elecciones 2021 y fue ovacionada por los presentes que se encontraban en las inmediaciones La Rural, en el barrio porteño de Palermo. Esta fue la primera aparición de la Diva después de estar internada en el Mater Dei tras haber sufrido una descompensación coronaria.

"Anoche no dormí por la emoción", contó en diálogo con Teleshow la diva, quien viene de recuperarse de una intervención quirúrgica en la que le debieron colocar dos stents en el corazón.

Elegante como siempre, Mirtha Legrand no dudó en prepararse con lo mejor para asistir a la Rural. Allí la Diva lució un taller en color turquesa que lo combinó con una cartera en color crudo.

"Todo fue espléndido, hace tiempo que no estaba en contacto con el público. Me gritaban 'reina, reina' y me saqué muchas fotos", relató Legrand, quien aceptó fotografías y selfies con el público y los admiradores que se la cruzaron en La Rural.