En el siempre explosivo mundo del espectáculo, Momi Giardina no dejó pasar la oportunidad de apuntar contra Eugenia “La China” Suárez, luego que se confirmara su romance con Mauro Icardi. La mediática, conocida por no tener filtros a la hora de opinar, lanzó un comentario que rápidamente se viralizó y generó un fuerte debate en las redes sociales.

La China Suárez y Mauro Icardi

Momi Giardina irónica contra la China Suárez

“Le copie el look a la China”, comenzó diciendo Giardina, generando risas entre sus compañeros de equipo. Y añadió con sarcasmo: “Recuerden que no tengo personalidad. Vi el Instagram, el vestido y el peinado, y deja adentro vamos”.

Lejos de quedarse ahí, su compañero de piso agregó de manera jocosa: “Por suerte, dos gotas de agua”, haciendo alusión a su outfit inspirado en el estilo de Suárez y su gran parecido físico. Pero lo más picante llegó cuando confesó en tono de broma: “Es más, amiga hoy le mande mensaje a Nico (Occhiato)”.

La conductora no dejó lugar a dudas que estaba jugando con la reciente confirmación del romance de Icardi y Suárez, y el legado de la actriz de supuesta “roba maridos”. Luego, rematando la situación entre risas, el ideólogo de LuzuTV agregó: “Yo me quede, no lo había agarrado”. Mientras que, Flor Jazmín, su actual pareja, sumó “Y yo vine muy lenta, un silencio, como que no caía”.

Las palabras de Momi generaron un revuelo inmediato en redes sociales, donde los usuarios debatieron si sus declaraciones eran un simple chiste o si esconden una crítica más profunda hacía la actriz, quien sigue en el ojo de la tormenta mediática.

Momi Giardina

Por su parte, la China Suárez no ha reaccionado a las declaraciones de la conductora, manteniéndose enfocada en su nueva relación y en sus proyectos laborales. Sin embargo, el nombre de la actriz vuelve a dividir aguas, confirmando que es una figura que nunca pasa desapercibido.

Con su estilo descontracturado, Momi Giardina demostró una vez más que no tiene miedo de opinar y que el humor es su mejor arma para abordar incluso los temas más polémicos.

N.L