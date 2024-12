Momi Giardina, conocida por su gran carisma y humor en redes sociales, sorprendió a sus seguidores al revelar que se sometió a una cirugía estética. A través de su cuenta de Instagram, la actriz y bailarina compartió el particular motivo que la llevó a tomar esta decisión y mostró cómo está llevando adelante el proceso de recuperación.

En un video en blanco y negro que compartió en sus historias de Instagram, Momi, fiel a su estilo descontracturado, bromeó: “Quiero contarles que si por acá se me asoma un pecho es porque estoy toda inflamada”. Luego, explicó que se realizó una reducción mamaria acompañada de la colocación de unos pequeños implantes.

“Yo me hice una reducción mamaria, pero mi mama es grande, ¿me entendés? Yo no es que nací chata, lisa. A los 15 años ya tenía dos bombuchas. Entonces, lo que hizo mi médico ahora fue una reducción y me puso un implante muy chiquito para que la piel no caiga como una catarata del Niágara”, comentó entre risas mientras se recuperaba después de la intervención.

La actriz, conocida por ser panelista de Nadie Dice Nada (Luzu TV), no dejó de hacer gala de su sentido del humor incluso tras pasar por el quirófano.

En el mismo video, aseguró sentirse enérgica apenas tres días después de la operación. “Llevo tres días y me siento regia. Hoy no paré en todo el día”, comentó en su habitual tono optimista, mostrando una actitud positiva frente al postoperatorio. Además, adelantó que continuará compartiendo su evolución con su audiencia, demostrando su cercanía con el público que la sigue.

Asimismo, en otra historia, le agradeció a su cirujano el Dr. Diego Klersfeld por su responsabilidad y destacó su experiencia en el quirófano. “Él me operó y estoy feliz, soy 100% sincera no tengo dolor y respetó todo tal cual le pedí”, compartió junto a una foto junto a su médico.

Pero la influencer no estuvo sola en este proceso. Su hija, Juli Castro, también se sumó al tono descontracturado de su madre al compartir un vídeo de Momi con las vendas puestas mientras comía rígida. “La momia”, escribió Juli en el clip, que rápidamente generó risas entre sus seguidores.

La bailarina logró crear un vínculo especial con sus seguidores gracias a su autenticidad y a la forma en la que comunica aspectos personales de su vida cotidiana. En esta ocasión, utilizó su plataforma no solo para hablar sobre su cirugía, sino también para demostrar que temas delicados pueden abordarse con naturalidad y humor. Con este cambio, Momi Giardina arrancará el próximo año sintiéndose renovada y feliz con los resultados de la intervención.