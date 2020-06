Mónica Ayos cuenta cómo vivió su familia el terremoto en México de 7.4 grados

Hace unas horas nada más México vivió un estado de alerta en plena pandemia luego de padecer un terremoto de magnitud 7.4 de la escala de Richter (el máximo es 10) que se sintió fuerte en el D.F. y tuvo su epicentro a 31 kilómetros de San Miguel del Puerto. Instalados en la capital del país azteca, Mónica Ayos y su familia lo sintieron y debieron abandonar su casa como indica el protocolo sísmico, en medio de otro protocolo, el de aislamiento social. ¿Cómo vivieron este fuerte momento, que ya se cobró siete vidas? La exitosa actriz lo cuenta en un diálogo exclusivo con CARAS Digital.

"Ayer fue nuestra hija menor, Victoria (16) quien oyó la alarma antisísmica. Fede (nuestro hijo mayor) que vive solo, nos contó que él dormía (cuando sucedió el sismo) e hicimos videollamada con él en cuanto pasó todo y nos contó que durmió todo el tiempo y no sintió nada. La verdad es que después de casi 10 años viviendo en México ya sabemos el protocolo, lo que nos sobrepasó es que justamente es opuesto al protocolo Covid-19 y en la inmediatez que piden estas situaciones no hay mucho tiempo para analizar...", comenzó contando Moni.

"Nos han tocado algunos, y tratamos de mantener la calma. Uno sin darse cuenta se acostumbra, ya que se trata de un país en el que suceden estos movimientos desde siempre .Convivir con esto porque ya sabíamos que un par de veces al año en México sucede. El protocolo del Covid es "quedate en tu casa y no salgas", el del sismo es "salí de tu casa y no entres"... Eso te hace entrar en una dicotomía particular. Pero hay que actuar igual y no paralizarse porque realmente parecemos inmersos en un guión cinematográfico y ya a esta altura con tintes de thriller", relató ella quien abandonó su hogar con su marido Diego Olivera y "Vicky" pero tomando las medidas higiénicas correspondientes para no quedar expuestos a un posible contagio de Coronavirus.



"Nosotros somos cautelosos y lo vivimos dentro de todo con mucha lucidez para hacer lo correcto, y por suerte fue breve, los daños en casa fueron relativamente pocos porque es una casa pensada en zona sísmica y construida con todos los refuerzos que aplican. Ahora solo queda estar alertas, por las posibles réplicas en DF. La pandemia nos agarró a todos en curva, a esto sumarle una sacudida (literal) ya es un montón cuando todo vuelva a la normalidad o la "nueva normalidad" sabremos el camino a tomar, hoy es muy aventurado proyectar o decidir la siguiente jugada. Hay que ser responsable y cauteloso", le explicó a este portal.