Belén Francese dio positivo de COVID-19: "Estoy en shock y muy angustiada"

Belén Francese confirmó que su hisopado de COVID-19 le dio positivo y en este momento se encuentra aislada en su casa con mucha angustia y en estado de shock, así se lo confirmó a CARAS Digital la propia modelo y actriz en diálogo exclusivo. Hace unos días comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza, cansancio y fatiga y además como participó del ciclo "El Precio Justo", de Lizy Tagliani (quien es positiva también de Coronavirus) le realizaron el hisopado correspondiente.

"Sólo tenia dolores de cabeza, me sentía algo agitada y con fatiga y cansancio. Los viernes iba a trabaja, la última vez que estuve en el programa fue el viernes 12. Ahora lo que me llama la atención es cómo me contagie. Chicos, yo usaba guantes, alcohol en gel todo el tiempo, soy re obse con el tema, me recontra cuidé siempre y lo sigo haciendo. La verdad es que no sé cómo me llegó este virus es como si estuviese en el aire, aunque claramente sé que no lo está, es una forma de decir", comenzó contando.

"La verdad es que estoy asimilando todo esto que está pasando, aún no se lo comuniqué a mi familia y estoy viendo cómo se los digo, por ahora me siento bien, me agarró leve, pero obviamente asustada estoy. A nadie le gusta tener un virus encima y mucho menos este que sabemos todos el daño que puede llegar a hacer. Me siento bien, no tengo fiebre ni nada pero si estoy asustada", finalizó.