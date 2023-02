El verano se encuentra en su punto más alto y Mónica Ayos disfruta de las playas de Miami, radicada hace más de 10 años en el exterior, junto a su pareja, Diego Olivera y sus hijos. La actriz se sumó a la tendencia de las microbikinis diminutos e impactó en las redes al compartir un carrete de imágenes con trajes de baño de distintos estampados y una foto retro.

Desde su cuenta de Instagram subió algunas fotos luciendo distintos trajes de baño, el principal fue de un estampado animal print, que es una de las tendencias favoritas y clásicas como cada verano. El diseño es en color celeste, tiras regulables que se atan a la espalda y cuello, lo mismo en la parte inferior.

Mónica Ayos se suma a la tendencia de los microbikinis

Además, lo combino con un kimono de un estampado parecido y con el detalle de puntilla en los bordes, son prendas frescas e ideales para disfrutar de un día de playa durante la tarde.

La foto retro de Mónica Ayos en 1998

Finalmente, para sorprender a sus seguidores, no fue el diseño que modeló, si no la última foto del albúm de fotos de microbikinis. Mónica Ayos, compartió una imagen retro en un traje de baño negro liso, que data de 1998 y escribió: "Ups! Entre estas de ahora, se me coló una de 1998. Es obvio que saben cuál es...o no???", desafiando a adivinar a su público fiel.

D.M