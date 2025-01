El pasado sábado 4 de enero, falleció Rodolfo Rodríguez Miranda, el presidente de Am Center, Fm Center y tío de Ricky y Mauro Montaner. A partir de esta triste noticia, los familiares se despidieron del empresario en las redes y dejaron sus mensajes de gratitud y amor. Por su parte, su nombre será recordado en Venezuela como un sinónimo de radio, música, medios de comunicación y entretenimiento. El empresario discográfico logró dejar una huella en el mundo del arte venezolano y siempre será recordado de ese modo.

La misma emisora a cargo de su dirección se despidió de Rodolfo con un sentido mensaje en redes: “De forma inesperada, acompañado por su esposa, hijas y nieto en la isla ST.Maarten, Rodolfo partió de este plano dejando un inmenso legado de éxito empresarial, marcado por una profunda calidad humana”.

Además, del lado de la radio reconocieron la labor del empresario y validaron su trabajo en cada uno de los artistas venezolanos. “Siempre convencido de lo nuestro, descubrió, promovió y apoyó incansablemente a los artistas venezolanos, muchos de los que hoy figuran como los más importantes de las últimas décadas”, remarcaron.

Rodolfo Rodríguez Miranda.

El dolor de la familia Montaner por el fallecimiento de Rodolfo Rodríguez Miranda

A su vez, la familia Montaner se despidió con un profundo dolor de Rodolfo, el hermano de Marlene Rodríguez, esposa de Ricardo Montaner. De esta manera, la familia demostró su profundo dolor y el gran cariño que sentían por el empresario, como cuñado y tío incondicional.

Por su parte, el cantante se despidió vía X con un mensaje que dejó en claro el dolor que sintió al enterarse de lo sucedido. “Escribo esto en estado de shock”, comenzó diciendo, y agregó que la noticia dejó a su familia “profundamente triste y sorprendida”. Al mismo tiempo, aprovechó para reconocer todo lo que Rodolfo hizo por él en vida y dejó un mensaje de gratitud: “Él fue quien me sacó de abajo. Yo era un cantante zuliano, ilusionado con ser alguien en la música, él me convirtió en el artista que quería ser, toda Venezuela y luego el continente, me conocieron después de grabar para su sello”..

Marlene junto a su hermano Rodolfo.

En este sentido, separó a su cuñado de lo laboral y habló de él como su familia, considerándolo una figura esencial dentro de su matrimonio: “Su más importante contribución a mi vida, como le dije siempre, fue su hermosa hermana a quien amo profundamente, la madre de mis hijos, mi compañera de vida. Gracias por eso Rodo, gracias por Marlene y por todo, gracias por creer y por apostar en mi futuro”.

También, expresó que tanto él como su familia “no pueden creer lo que están viviendo”; y le contó a los usuarios que se dirigen rumbo al encuentro con las hijas del empresario: “Estamos rotos. Tengo tanto para decir que no entra en un solo mensaje”. Por último, quiso dejar por escrito la admiración que siente por el legado del tío de sus hijos: “Su aporte a la música en Venezuela, es infinito, sin duda, fue el padre de la generación musical de los 80’s. También es el líder del circuito de radio más grande de Venezuela. Tristeza profunda. Paz”.

El mensaje de Mau y Ricky Montaner.

Por otro lado, los hijos del cantante también dejaron sus mensajes en redes. Por el lado de Mau Montaner, el cantante compartió el posteo de FM Center Noticia y dejó una frase que parecería ser uno de los juegos entre tío y sobrinos. “Sabes qué? Que te quiero mucho”, escribió, al igual que Ricky, que publicó la misma frase en sus historias de instagram. A su vez, Evaluna decidió compartir una foto del cielo con una frase firme y sentida: “Descansa en paz tío”.

Por su parte, su hermana Marlene compartió una foto actual junto a su hermano, seguida de una antigua donde ambos eran pequeños. De esta manera, la familia se despidió del exitoso empresario sin olvidar la huella a nivel artístico y empresarial que dejó en Latinoamérica, pero sobre todo recordándolo como una persona buena, presente y fundamental para la familia Montaner.

VFT