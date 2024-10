Evaluna Montaner utiliza sus redes sociales con bastante frecuencia, sobre todo con su esposo y padre de sus dos hijas, Camilo Echeverry. En esta oportunidad la cantante fue consultada por sus seguidores sobre cómo logró que le entre un jean con tan poco tiempo de nacido su segunda hija.

Evaluna, Camilo, Índigo y Amaranto

Evaluna mostró su cuerpo posparto e hizo un pedido especial

A través de su Instagram, la hija de Ricardo Montaner subió un video respondiendo una pregunta sobre los jeans que usa, “Varias personas me han preguntado cómo me he puesto jeans ya, con tan poco tiempo de posparto. Bueno, les cuento, así es...”, expresó dejando al descubierto su abdomen.

Con una cara súper relajada y feliz Evaluna mostró que usa los jeans desabrochados, “Orgullosa de todo lo que ha hecho mi cuerpo. Normalicemos los cuerpos pos parto. Y si, el posparto puede durar todo lo que cada una quiera. Chau.”, expresó la esposa de Camilo que suele mostrarse en sus redes junto a su familia.

Evaluna, Camilo e Índigo

En el video Evaluna no solo muestra cómo logra ponerse el jean a poco más de dos meses de que Amaranto haya nacido, sino que insta a las mujeres a mostrarse seguras y cómodas con su cuerpo. Camilo, su esposo, suele ser igual de activo que ella en sus redes profesando el amor propio.

Evaluna sorprendió a Camilo con un nuevo tatuaje

El gusto por los tatuajes es una de las tantas cosas que tienen en común está pareja, en varias ocasiones ambos han mostrado los que cada uno tiene. A principio de año, Evaluna comentó que tenía 38 pero que su plan sería hacerse otro luego del nacimiento de Amaranto. La semana pasada en sus redes publicó un video mientras le hacían este que sería sorpresa para Camilo.

Camilo y Evaluna

“Camilo está ahí en el comedor y no sabe qué me voy a tatuar. Es una sorpresa para él. El Camilo lo tengo desde hace mucho, pero esto es de una carta que me hizo, no sé si para mi cumple o para el Día de la Madre”, comentó la hija de Ricardo Montaner para luego mostrar el boceto original del nuevo tatuaje.

Evaluna

Mientras la tatuaban su familia aparece en distintas ocasiones en el video ya que se encontraban en la casa, Camilo estaba en su computadora cuando Mau y su esposa apreciaron el tatuaje en proceso de finalización. “Tengo planeado seguirte amando. Tuyo” es la frase que eligió Evaluna.

Al mostrárselo a Camilo este se sorprendió “Esa es mi letra ¿Qué es eso? ¿Cuándo te dije yo eso?", pregunta atónito. Por lo que Evaluna pasa a explicarle que había extraído esa frase de una carta que este le escribió para una fecha especial. “Mi amor… Y lo sigo creyendo, sigo teniendo planeado amarte para siempre”, concluyó el artista.

